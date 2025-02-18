Найбільші біржі світу реагують на переговори між США та Росією

Світові біржі демонструють позитивну динаміку на ринку в день проведення переговорів між США та Росією щодо припинення війни в Україні, яка триває вже майже 3 роки. Зустріч представники Вашингтона та Москви провели в Саудівській Аравії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Індекс S&P 500, до якого входять акції компаній США з найбільшою капіталізацією, зріс на 0,3%, тоді як індекс Nasdaq 100 подорожчав на 0,4%. Схожу динаміку фіксують на фондових біржа Європи:

Європейський індекс Stoxx Europe 600 зріс на 0,3%. Зокрема, дорожчають акції оборонних компаній, оскільки ринки очікують на збільшення витрат на цей сектор з боку європейських урядів.

Британський фондовий індекс зріс на 0,08%, тоді як французький індикатор подорожчав на 0,29%. Паралельно найважливіший фондовий індекс Німеччини – DAX – зріс на 0,27%, за даними Google Фінанси.

Топові європейські валюти сьогодні демонструють від'ємну динаміку на ринку. Йдеться про курс євро та курс фунта стерлінгів, які впали на 0,4% та 0,3% відповідно.