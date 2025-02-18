В Україні стало більше фальшивих гривень

За минулий рік помірно зріс рівень фальсифікації банкнот гривні. У Нацбанку зазначили, що зростання цього показника є помірним. Про це пише 24 Канал з посиланням на Національний банк України.

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У Нацбанку наголосили, що ця ситуація не становить загрози для економіки України. Регулятор розкрив, які купюри гривні підробляли найбільше:

У 2024 році найчастіше вилучали банкноти двох номіналів із загальної кількості підробок: 500 гривень (78%) та 200 гривень (18%).

(78%) (18%). Також підробляли купюри з номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 гривень. На ці банкноти припало 4% підробок.

Важливо! Торік на 1 мільйон справжніх гривень припадало приблизно 5,1 фальшивих купюр національних валют. Для порівняння, у 2021 році фіксували близько 7,1 підроблених банкнот на 1 мільйон справжніх гривень.

У Нацбанку додали, що найчастіше підробляли гривні старого зразка. На гривні нового зразка припало всього 5,5% від загальної кількості вилучених підробок.

Які іноземні валюти підробляли у 2024 році

У 2024 році серед іноземних валют найбільше підробляли долари. На американську валюту припало 93% від усіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти, тоді як на купюри євро – 7%.

Згідно з даними НБУ, найчастіше фальсифікували купюри номіналом 100 та 500 доларів. Серед євро "найпопулярнішими" підробками були банкноти з номіналами 50, 100 та 200 євро.