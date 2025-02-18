Крупнейшие биржи мира реагируют на переговоры между США и Россией

Мировые биржи демонстрируют положительную динамику на рынке в день проведения переговоров между США и Россией о прекращении войны в Украине, которая длится уже почти 3 года. Встречу представители Вашингтона и Москвы провели в Саудовской Аравии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Индекс S&P 500, в который входят акции компаний США с наибольшей капитализацией, вырос на 0,3%, тогда как индекс Nasdaq 100 подорожал на 0,4%. Похожую динамику фиксируют на фондовых биржа Европы:

Европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%. В частности, дорожают акции оборонных компаний, поскольку рынки ожидают увеличения расходов на этот сектор со стороны европейских правительств.

Британский фондовый индекс вырос на 0,08%, тогда как французский индикатор подорожал на 0,29%. Параллельно важнейший фондовый индекс Германии – DAX – вырос на 0,27%, по данным Google Финансы.

Топовые европейские валюты сегодня демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Речь идет о курсе евро и курсе фунта стерлингов, которые упали на 0,4% и 0,3% соответственно.