Як фінансові ринки оцінили другий раунд переговорів між США та Китаєм

Фінансові ринки відреагували на нові переговори між найбільшими економіками світу. Фактично інвестори оцінили ситуацію та пояснили, чи залишаються ризики.

Переговори між США та Китаєм

У Великій Британії завершилися переговори між представниками США та Китаю щодо торгівлі. Країни повідомили про нове торгове перемир'я, що не залишило інвесторів байдужими, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, сторони домовилися відновити угоду, яку уклали ще в Женеві, Швейцарія. Нагадаємо, що у травні США та Китай провели перші переговори після запровадження тарифів. Крім того, сторони домовилися про скасування обмеження на експорт рідкоземельних металів.

До теми! Нове торгове перемир'я між Китаєм і США дало інвесторам надію на можливу угоду. При цьому можливість нового раунду запровадження тарифів залишається ризиком для ринків. Загалом реакція ринків була стриманою, що свідчить про те, що інвестори чекають чогось більшого.

Водночас відсутність деталей щодо переговорів означає, що невизначеність, ймовірно, залишатиметься на високому рівні. Аналітики додали, що головним позитивним моментом стало те, що переговори продемонстрували прагматизм з обох сторін.

На тлі цього акції китайських компаній подорожчали, досягнувши максимумів майже за 3 тижні. Тоді як ф'ючерси на американські акції демонстрували від'ємну динаміку. На валютному ринку ситуація була наступна: