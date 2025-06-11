Как финансовые рынки оценили второй раунд переговоров между США и Китаем
- США и Китай договорились о новом торговом перемирии и отмене ограничений на экспорт редкоземельных металлов, вызвав сдержанную реакцию рынков.
- Акции китайских компаний выросли, тогда как фьючерсы на американские акции показали отрицательную динамику; доллар США вырос, а китайский юань остался стабильным.
Финансовые рынки отреагировали на новые переговоры между крупнейшими экономиками мира. Фактически инвесторы оценили ситуацию и объяснили, остаются ли риски.
Переговоры между США и Китаем
В Великобритании завершились переговоры между представителями США и Китая по торговле. Страны сообщили о новом торговом перемирии, что не оставило инвесторов равнодушными, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В частности, стороны договорились возобновить соглашение, которое заключили еще в Женеве, Швейцария. Напомним, что в мае США и Китай провели первые переговоры после введения тарифов. Кроме того, стороны договорились об отмене ограничения на экспорт редкоземельных металлов.
К теме! Новое торговое перемирие между Китаем и США дало инвесторам надежду на возможное соглашение. При этом возможность нового раунда введения тарифов остается риском для рынков. В целом реакция рынков была сдержанной, что свидетельствует о том, что инвесторы ждут чего-то большего.
В то же время отсутствие деталей по переговорам означает, что неопределенность, вероятно, будет оставаться на высоком уровне. Аналитики добавили, что главным положительным моментом стало то, что переговоры продемонстрировали прагматизм с обеих сторон.
На фоне этого акции китайских компаний подорожали, достигнув максимумов почти за 3 недели. Тогда как фьючерсы на американские акции демонстрировали отрицательную динамику. На валютном рынке ситуация была следующая:
- Доллар США вырос в цене;
- Китайский юань демонстрировал стабильную динамику на рынке.