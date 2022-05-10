Акції компаній загалом були розпродані після того, як Федеральна резервна система США підняла базову процентну ставку в середу, але технологічний сектор постраждав більше, ніж інші.

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Станом на сьогодні інвестори не надто цікавляться, тим що рухало бізнесом під час сильного "бичачого ринку" в останні роки, зокрема, під час пандемії коронавірусу, і чому тепер вони спрямовують більше грошей у "безпечніші кишені" ринку, включаючи такі компанії, як:

Campbell Soup – американська компанія, яка спеціалізується на виготовленні продуктів та різних снеків;

General Mills – багатонаціональний виробник та маркетолог фірмових споживчих продуктів. Товари компанії продають через роздрібні магазини. Фірма теж родом із США;

J.M. Smucker – виробник продуктів із США, який на сьогодні розвиває три основні бізнеси: кава, продукти, корм для тварин.

У результаті Apple, яка на сьогодні є найдорожчою публічною компанією світу, втратила 220 мільярдів доларів з моменту закриття торгів у середу. Суттєві втрати також зафіксували й конкуренти Apple:

компанія Microsoft втратила приблизно 189 мільярдів доларів ринкової вартості;

доларів ринкової вартості; Уцінка виробника електрокарів Tesla склала 199 мільярдів доларів через місяці після того, як її оцінка впала нижче позначки в 1 трильйон доларів;

доларів через місяці після того, як її оцінка впала нижче позначки в 1 трильйон доларів; Водночас ринкова капіталізація Amazon знизилася на 173 мільярдів доларів;

доларів; Тоді як Alphabet, материнська компанія Google, втратила 123 мільярди доларів від своєї ринкової вартості у порівнянні з минулим тижнем;

доларів від своєї ринкової вартості у порівнянні з минулим тижнем; Збитки виробника відеокарт Nvidia оцінюють у 85 мільярдів доларів;

доларів; Компанія Meta втратила 70 мільярдів доларів від своєї капіталізації.

Що цьому передувало

Саме тоді очільник Федеральної резервної системи США Джером Павелл заявив, що інфляція занадто висока, додавши, що вони не планують підвищення ставки більше ніж на 0,5%.

Спершу після заяви Павелла ринки пішли вгору, проте у наступні дні ситуація змінилася. Падіння акцій фіксували протягом трьох торгових днів підряд. Цей процес тривав з четверга до понеділка.

Наприклад, американський фондовий індекс S&P 500 обвалився нижче позначки у 4000 у понеділок. У відсотковому еквіваленті цей показник впав на 7% з моменту закриття торгів у середу, тоді як Nasdaq 100 ETF втратив майже 10% за аналогічний період.

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