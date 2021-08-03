PepsiCo продасть два своїх бренди за 3,3 мільярда доларів: що варто знати про угоду

Всесвітньо відома корпорація PepsiCo продасть два своїх бренди приватній інвестиційній компанії PAI Partners, яка прославилася завдяки співпраці з Nestlе. Йдеться про соки Tropicana та Naked. Про усі деталі угоди – читайте далі.

Французька компанія, яка володіє марками морозива Movenpick та Haagen-Dazs, отримає контрольний пакет акцій (61%) двох брендів за 3,3 мільярда доларів, інші 39% і надалі будуть належати PepsiCo, як і право дистриб'юції цих товарів на території США. Головний конкурент Coca-Cola гроші від продажу брендів витратить на зміцнення свого балансу.

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PepsiCo продасть два своїх бренди

Головний фінансовий директор PepsiCo Г'ю Джонстон заявив, що компанія хоче зосередити свою увагу на розвитку брендів, які відповідають сучасним тенденціям та швидше розвиваються. За його словами "здоровіші" категорії демонструють кращі показники росту. Зокрема, Джонстон згадав про:

низькокалорійні та енергетичні напої,

корисні снеки,

продукти SodaStream.

PepsiCо та Coca-Cola активно змінюють імідж та політику своїх компаній. Обидва гіганти намагаються суттєво зменшити у своєму асортименті кількість продуктів з вмістом цукру. Головна причина – молоде покоління споживачів все частіше обирає корисні для здоров'я продукти. Це глобальний тренд.

Ми подивилися на бізнес Tropicana і сказали, що "може було б краще, якби цим управляв хтось іншим, наприклад, приватна інвестиційна компанія, яка планує зосередитися на бізнесі з меншою маржею і повільнішими темпами зростання,

– додав Джонстон

PepsiCo продасть два своїх бренди PAI Partners / Фото Getty Images

Позиція PAI Partners

Партнер французької компанії PAI Partners, яка керує інвестиційними фондами з активами на 17 мільярдів доларів, Фредерік Стевенін заявив, що бренди Tropicana та Naked знаходяться у досить незвичній ситуації. За його словами, в умовах популяризації здорового харчування ці соки стали одночасно втіленням добра та зла. Він зауважив, що протягом кількох останніх років ця категорія товарів стала менш популярною через вміст цукру, але вони мають і корисні властивості (вітаміни, клітковина).

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Однак, під час пандемія продажі соків раптово виросли. Все тому, що люди намагалися зміцнити свій імунітет з допомогою продуктів, які місять вітамін С. На думку Стевеніна, ця тенденція може стати новим імпульсом ринку, а у PepsiCo переконані, що це прекрасний момент для підписання угоди. Згідно з даними американського гіганта, чистий дохід від продажу соків у 2020 році склав близько 3 мільярдів доларів.