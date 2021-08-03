Творці Ethereum готуються до запуску масштабного оновлення блокчейну, за допомогою якого функціонує криптовалюта.

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Новий рекорд Ethereum

Рекорд був зафіксований 2 серпня. Згідно з даними CoinDesk, ціна цієї криптовалюти у той день зросла на 1,6% до 2600 доларів за монету. Загалом протягом нової серії перемог вартість цифрової монети піднялася на 43%.

Ethereum встановив 12-денну серію перемог, найдовшу в історії,

– йдеться у твіті компанії IntoTheBlock.

На 4 серпня запланований старт одного з найважливіших оновлень в історії Ethereum. Лондонський хардфорк охоплює оновлення EPI-1559, яке спрямоване на зниження інфляції в мережі. Після активізації механізму частина комісій, які виплачують майнерам, буде спалена. Це оновлення може перетворити Ethereum на дефляційний актив або привабливе сховище для збережень.

Дефляційні активи Це активи, які в інших рівних умовах привабливіші для інвестицій в період зниження індексів цін.

Довгоочікуваний хардфорк Ethereum в Лондоні створить для користувачів гнучкішу та дешевшу структуру комісій й гарантує помірний ефект спалювання, вибудуваний таким чином, щоб зробити Ethereum дефляційним,

– заявив Грег Вайсман, один із засновників та головний операційний директор компанії Mercuryo.

За даними Dune Analytics, якби цей проєкт реалізували рік тому, то за 12 місяців було б спалено понад 2,9 мільйона цифрових монет. У довгостроковій перспективі це оновлення може привести до зростання вартості криптовалюти. Також є шанс, що деякі інвестори, які зараз зосередженні на біткойні, звернуть увагу на Ethereum.

Вайсман додав, що протягом кількох днів або тижнів після оновлення вартість віртуальної валюти може зрости до 3000 доларів. CoinDesk інформує, що зараз криптовалюта торгується за ціною 2 420 доларів за монету Її ринкова капіталізація становить 291 мільярд доларів.

Ethereum встановив рекорд напередодні оновлення / Інфографіка CoinDesk