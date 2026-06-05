Українці зможуть піти на пенсію лише за цієї умови: мають знати всі
Аби вийти на пенсію, українці мають сягнути пенсійного віку. Також особі потрібно набути для цього достатньо офіційного стажу, тобто, підтвердженого документально.
Які умови для виходу на пенсію у 2026 році?
Вимоги до страхового стажу залежать саме від віку, повідомляє ПФУ.
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Наразі піти на пенсію можна, починаючи з 60 років. Мінімум стажу для цієї вікової межі складає – 33 роки.
Для іншого віку вимоги наступні:
- в 63 роки мінімум для виходу на заслужений відпочинок у 2026 – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Зауважимо, до 2028 року вимоги до кількості стажу будуть змінюватись. Йдеться саме про вихід на заслужений відпочинок в 60 та 63 роки. Ці зміни закріплені Законом України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
У наступні роки мінімум для виходу на пенсію в 60 років складатиме:
- у 2027 році мінімум зросте до – 34 років страхового стажу;
- у 2028 році – 35 років страхового стажу.
Для 63 років вимоги зміняться наступним чином:
- у 2027 році мінімум для виходу на пенсію складатиме – 24 роки страхового стажу;
- у 2028 році – 25 років страхового стажу.
Важливо! Мінімум для 65 років – 15 років страхового стажу залишиться без змін.
Що ще важливо знати про стаж?
Не весь стаж зараховується в пенсію. Зокрема, туди не враховуються періоди, коли особа здійснювала свою діяльність неофіційно.
Наразі в стаж зараховуються періоди, за які сплачено ЄСВ. Ці внески не мають бути менше мінімальних. Наразі мінімум – 1 902,34 гривні за місяць.