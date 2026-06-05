Які умови для виходу на пенсію у 2026 році?

Вимоги до страхового стажу залежать саме від віку, повідомляє ПФУ.

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Наразі піти на пенсію можна, починаючи з 60 років. Мінімум стажу для цієї вікової межі складає – 33 роки.

Для іншого віку вимоги наступні:

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в 63 роки мінімум для виходу на заслужений відпочинок у 2026 – 23 роки страхового стажу;

мінімум для виходу на заслужений відпочинок у 2026 – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зауважимо, до 2028 року вимоги до кількості стажу будуть змінюватись. Йдеться саме про вихід на заслужений відпочинок в 60 та 63 роки. Ці зміни закріплені Законом України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У наступні роки мінімум для виходу на пенсію в 60 років складатиме:

у 2027 році мінімум зросте до – 34 років страхового стажу;

у 2028 році – 35 років страхового стажу.

Для 63 років вимоги зміняться наступним чином:

у 2027 році мінімум для виходу на пенсію складатиме – 24 роки страхового стажу;

у 2028 році – 25 років страхового стажу.

Важливо! Мінімум для 65 років – 15 років страхового стажу залишиться без змін.

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