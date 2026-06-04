Які пенсії можуть називати довічними?

Довічні пенсійні виплати існують у 2 форматах, повідомляє УНІАН з посиланням на коментар адвокатки та керівниці юридичної компанії Prima Leader Group Діни Дрижакової.

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Наразі ці формати такі:

державна пенсія за віком (виплачується, згідно з правилами солідарної системи);

недержавна довічна пенсія або ж ануїтет (таку виплату формують особисті внески громадянина).

Цікавим є такий нюанс. Державна пенсія не переходить у спадок. А от недержавні виплати зазвичай передбачають передачу невикористаних накопичень. Залишок грошей віддають спадкоємцям.

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Як отримати довічну пенсію?

Якщо йдеться про державну пенсію, особа має виконати умови для виходу на заслужений відпочинок. Тобто, набути для цього достатньо стажу і сягнути пенсійного віку.

У випадку, коли йдеться про недержавний пенсійний фонд, ситуація дещо інша. В цьому випадку грають роль саме умови договору, який було укладено з особою.

Які ще довічні пенсії існують?