Які пенсії можуть називати довічними?
Довічні пенсійні виплати існують у 2 форматах, повідомляє УНІАН з посиланням на коментар адвокатки та керівниці юридичної компанії Prima Leader Group Діни Дрижакової.
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Наразі ці формати такі:
- державна пенсія за віком (виплачується, згідно з правилами солідарної системи);
- недержавна довічна пенсія або ж ануїтет (таку виплату формують особисті внески громадянина).
Цікавим є такий нюанс. Державна пенсія не переходить у спадок. А от недержавні виплати зазвичай передбачають передачу невикористаних накопичень. Залишок грошей віддають спадкоємцям.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як отримати довічну пенсію?
Якщо йдеться про державну пенсію, особа має виконати умови для виходу на заслужений відпочинок. Тобто, набути для цього достатньо стажу і сягнути пенсійного віку.
У випадку, коли йдеться про недержавний пенсійний фонд, ситуація дещо інша. В цьому випадку грають роль саме умови договору, який було укладено з особою.
Які ще довічні пенсії існують?
Довічні пенсії передбачені й у зв'язку з інвалідністю. Йдеться саме про особливі випадки. Зокрема, це пенсії по інвалідності для військовослужбовців, співробітників ДСНС та представників інших силових структур. Також особливий порядок застосовується для тих, хто працював в шкідливих умовах.
Умови призначення таких пенсій різняться. Усе залежить від того, який саме статус має особа.