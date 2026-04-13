Чи можна вийти на пенсію при стажі 16 років?

Аби піти на пенсію, необхідно набути достатню кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі мінімуми такі:

  • в 60 років людина може піти на пенсію при наявності, як мінімум 33 років страхового стажу;
  • в 63 роки – 23 років страхового стажу;
  • в 65 років – 15 років страхового стажу.

Себто, 16 років достатньо, аби піти на пенсію в 65 років у 2026 році. Окрім цього, врахуємо наступні фактори:

  • особа мала дохід 15 тисяч гривень;
  • йде на пенсію на загальних умовах.

Якщо враховувати усі наведені вище фактори, пенсія такого громадянина складе орієнтовно – 2,6 тисячі гривень.


Яка пенсія можлива при стажі 16 років у 2026 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Водночас в реальності ця сума буде більша. ПФУ "дотягне" її до визначеного в такому випадку мінімуму – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.

Важливо! Розрахунки здійснені через пенсійний калькулятор.

Що мають знати пенсіонери зараз?

  • Українські пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема, їм надається право на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. До того ж пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок, але, лише, якщо їхня ділянка відповідає визначеним лімітам.

  • Пенсія може бути збільшена завдяки нарахуванню різного роду надбавкам. Наприклад, станом на 2026 рік, доплата на догляд для пенсіонерів складає – 1 500 гривень.

  • Вимоги до стажу будуть змінюватись до 2028 року. Зокрема, зростатимуть мінімальні показники для 60 та 63 років. Станом на 2028, вони складатимуть 35 та 25 років, відповідно.