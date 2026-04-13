Чи можна вийти на пенсію при стажі 16 років?

Аби піти на пенсію, необхідно набути достатню кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі мінімуми такі:

в 60 років людина може піти на пенсію при наявності, як мінімум 33 років страхового стажу;

в 63 роки – 23 років страхового стажу;

– 23 років страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Себто, 16 років достатньо, аби піти на пенсію в 65 років у 2026 році. Окрім цього, врахуємо наступні фактори:

особа мала дохід 15 тисяч гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

Якщо враховувати усі наведені вище фактори, пенсія такого громадянина складе орієнтовно – 2,6 тисячі гривень.



Яка пенсія можлива при стажі 16 років у 2026 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Водночас в реальності ця сума буде більша. ПФУ "дотягне" її до визначеного в такому випадку мінімуму – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.

Важливо! Розрахунки здійснені через пенсійний калькулятор.

