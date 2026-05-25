Чому пенсію можуть зменшити або припинити: найпоширеніші причини

Є обставини про які громадянин має сповістити ПФУ в обов'язковому порядку. Адже вони впливають на можливість на надання пенсійної виплати та її розмір.

Про які обставини необхідно повідомляти ПФУ?

ПФУ потрібно сповіщати про зміну персональних даних, повідомляє Пенсійний фонд.

До таких, наприклад, належать:

зміна прізвища;

зміна банківських реквізитів;

імені;

контактної інформації;

паспорту.

Зверніть увагу! Аби повідомити про зміни, особа має 10 днів.

Як можна повідомити ПФУ про зміни:

звернутись у відділення ПФУ;

надіслати документи поштою;

повідомити про зміни через електронний портал ПФУ.

Чи треба повідомляти ПФУ по працевлаштування?

ПФУ потрібно в обов'язковому порядку сповіщати про працевлаштування. А також – початок підприємницької діяльності.

Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов'язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам,

– наголошує Пенсійний фонд.

Відповідно, варто повідомляти ПФУ й про звільнення з роботи або ж припинення підприємницької діяльності. Бо це може допомогти збільшити виплату.

Важливо! Про зміни, які стосуються працевлаштування чи звільнення, можна повідомити й через роботодавця.

Зауважимо, якщо особі таки здійснили надмірні виплати, її змусять їх повернути:

добровільно – громадянин сам поверне кошти;

примусово – на основі рішення органів ПФУ чи в судовому порядку – частина пенсії пенсіонера (до 20%) вилучатиметься, поки не відбудеться повна компенсація.

