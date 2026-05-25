О каких обстоятельствах необходимо сообщать ПФУ?
ПФУ нужно извещать об изменении персональных данных, сообщает Пенсионный фонд.
Читайте также Налоги для пенсионеров: сколько отчисляют с зарплаты после выхода на пенсию
К таким, например, относятся:
- смена фамилии;
- изменение банковских реквизитов;
- имени;
- контактной информации;
- паспорта.
Обратите внимание! Чтобы сообщить об изменениях, лицо имеет 10 дней.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Как можно сообщить ПФУ об изменениях:
- обратиться в отделение ПФУ;
- отправить документы по почте;
- сообщить об изменениях через электронный портал ПФУ.
Надо ли сообщать ПФУ о трудоустройстве?
ПФУ нужно в обязательном порядке сообщать о трудоустройстве. А также – начале предпринимательской деятельности.
Необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам,
– отмечает Пенсионный фонд.
Соответственно, стоит сообщать ПФУ и об увольнении с работы или прекращении предпринимательской деятельности. Потому что это может помочь увеличить выплату.
Важно! Об изменениях, касающихся трудоустройства или увольнения, можно сообщить и через работодателя.
Заметим, если лицу таки осуществили чрезмерные выплаты, его заставят их вернуть:
- добровольно – гражданин сам вернет средства;
- принудительно – на основе решения органов ПФУ или в судебном порядке – часть пенсии пенсионера (до 20%) будет изыматься, пока не произойдет полная компенсация.
Что еще должны знать пенсионеры в 2026 году?
Пенсионная выплата может быть увеличена благодаря различным доплатам. Например, по возрасту. Такая надбавка пока варьируется в пределах 300 – 570 гривен. Точная сумма возрастной доплаты зависит именно от возраста лица.
Пенсионеры имеют право на разного рода льготы. В том числе на бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. В частности, городского. Исключением из этого перечня, например, является такси. Также пенсионеры могут не платить за проезд на железной дороге пригородного сообщения.