О каких обстоятельствах необходимо сообщать ПФУ?

ПФУ нужно извещать об изменении персональных данных, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Налоги для пенсионеров: сколько отчисляют с зарплаты после выхода на пенсию

К таким, например, относятся:

смена фамилии;

изменение банковских реквизитов;

имени;

контактной информации;

паспорта.

Обратите внимание! Чтобы сообщить об изменениях, лицо имеет 10 дней.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Как можно сообщить ПФУ об изменениях:

обратиться в отделение ПФУ;

отправить документы по почте;

сообщить об изменениях через электронный портал ПФУ.

Надо ли сообщать ПФУ о трудоустройстве?

ПФУ нужно в обязательном порядке сообщать о трудоустройстве. А также – начале предпринимательской деятельности.

Необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам,

– отмечает Пенсионный фонд.

Соответственно, стоит сообщать ПФУ и об увольнении с работы или прекращении предпринимательской деятельности. Потому что это может помочь увеличить выплату.

Важно! Об изменениях, касающихся трудоустройства или увольнения, можно сообщить и через работодателя.

Заметим, если лицу таки осуществили чрезмерные выплаты, его заставят их вернуть:

добровольно – гражданин сам вернет средства;

принудительно – на основе решения органов ПФУ или в судебном порядке – часть пенсии пенсионера (до 20%) будет изыматься, пока не произойдет полная компенсация.

Что еще должны знать пенсионеры в 2026 году?