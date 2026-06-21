Пенсія по інвалідності та пенсія за віком: у чому різниця для українців

Пенсія за віком і пенсія по інвалідності розраховуються за різними правилами. Тому в окремих випадках один із цих видів виплат може виявитися фінансово вигіднішим.

Чи можна отримувати дві пенсії одночасно?

Законодавство не дозволяє одночасно отримувати пенсію за віком і пенсію по інвалідності. Якщо людина має право на обидва види виплат, необхідно обрати один із них, повідомляє Урядовий Квартал.

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У багатьох випадках пенсія за віком виявляється вигіднішою, однак усе залежить від конкретної ситуації.

Наприклад, для осіб з інвалідністю III групи пенсія по інвалідності становить лише половину пенсії за віком. Тому після досягнення пенсійного віку перехід на пенсію за віком часто дозволяє отримувати більші виплати.

Разом з цим, для осіб з інвалідністю І групи ситуація інша, адже пенсія по інвалідності становить 100% пенсії за віком. У такому разі розмір виплат фактично є однаковим.

Як розраховують пенсію по інвалідності?

Розмір пенсії по інвалідності визначається у відсотках від пенсії за віком:

І група інвалідності – 100%;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Під час розрахунку враховується не лише вже набутий страховий стаж. До нього також зараховується період від дня встановлення інвалідності до досягнення особою 60 років.

Саме тому розмір виплат може суттєво відрізнятися навіть у людей з однаковою групою інвалідності.

Від чого залежить пенсія за віком?

Пенсія за віком розраховується індивідуально. На її розмір впливають страховий стаж, заробітна плата та коефіцієнт заробітку.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо стажу недостатньо, право на пенсію виникає пізніше. Саме тривалий стаж часто стає причиною того, що пенсія за віком перевищує пенсію по інвалідності, особливо для осіб з ІІІ групою.

Які пенсії отримують українці у 2026 році?

Розмір пенсій в Україні залишається індивідуальним та залежить від багатьох факторів. Водночас мінімальні та максимальні виплати обмежуються законодавством, а середній розмір пенсії щороку переглядається після проведення індексації та інших перерахунків.