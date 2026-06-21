Можно ли получать две пенсии одновременно?

Законодательство не позволяет одновременно получать пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности. Если человек имеет право на оба вида выплат, необходимо выбрать один из них, сообщает "Урядовый Квартал".

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Во многих случаях пенсия по возрасту оказывается более выгодной, однако всё зависит от конкретной ситуации.

Например, для лиц с инвалидностью III группы пенсия по инвалидности составляет лишь половину пенсии по возрасту. Поэтому после достижения пенсионного возраста переход на пенсию по возрасту часто позволяет получать более высокие выплаты.

Вместе с тем для лиц с инвалидностью I группы ситуация иная, ведь пенсия по инвалидности составляет 100% пенсии по возрасту. В таком случае размер выплат фактически одинаков.

Как рассчитывается пенсия по инвалидности?

Размер пенсии по инвалидности определяется в процентах от пенсии по возрасту:

I группа инвалидности — 100%;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

При расчете учитывается не только уже накопленный страховой стаж. К нему также прилагается период со дня установления инвалидности до достижения лицом 60 лет.

Именно поэтому размер выплат может существенно различаться даже у людей с одинаковой группой инвалидности.

От чего зависит пенсия по возрасту?

Пенсия по возрасту рассчитывается индивидуально. На ее размер влияют страховой стаж, заработная плата и коэффициент заработка.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если стажа недостаточно, право на пенсию возникает позже. Именно длительный стаж часто становится причиной того, что пенсия по возрасту превышает пенсию по инвалидности, особенно для лиц с III группой.

Какие пенсии будут получать украинцы в 2026 году?

Размер пенсий в Украине остается индивидуальным и зависит от многих факторов. В то же время минимальные и максимальные выплаты ограничиваются законодательством, а средний размер пенсии ежегодно пересматривается после проведения индексации и других перерасчетов.