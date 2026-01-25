Українська й закордонна пенсія: хто має право на дві виплати одночасно

Питання пенсійних виплат для українців, які працювали в Україні та за кордоном, стає дедалі актуальнішим. У яких країнах зараховується стаж, як працює механізм виплат та чи можна отримувати дві пенсії одночасно, читайте далі.

Хто має право на дві пенсії одночасно?

Українці, які частину трудового життя провели за кордоном, можуть мати право на пенсійні виплати як від України, так і від іншої держави за умови наявності міждержавних угод про соціальне забезпечення, нагадали у Пенсійному фонді.

Такі договори передбачають, що кожна країна призначає й виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на її території, а період роботи в іншій договірній державі враховується при визначенні права на виплати.

Довідково: Такий підхід називають пропорційним принципом пенсійного забезпечення: Україна нараховує пенсію за український стаж, а інша країна за свій. Угоди з таким принципом вже підписано, зокрема, з Польщею, Чехією, Словаччиною, Латвією, Литвою, Естонією, Іспанією, Болгарією та Португалією.

Щоб отримати виплати з обох країн, потрібно звернутися до відповідних пенсійних органів кожної держави й діє за таким механізмом:

Українці, які працювали за кордоном, подають документи до Пенсійного фонду України для врахування стажу, а також до іноземних структур для оформлення тамтешньої пенсії. У межах міжнародної співпраці Пенсійний фонд сам обмінюється інформацією з іноземними органами, а стаж, набутий за кордоном, підтверджується відповідними документами.

У результаті людина може отримувати дві окремі пенсійні виплати, тобто кожну від своєї системи соціального страхування. Вони можуть надходити на різні рахунки та в різній валюті, залежно від правил конкретної країни.

Кому можуть призначити дві пенсії в Україні?

В Україні можливість отримувати дві пенсійні виплати існує, але лише у виняткових випадках, прямо передбачених законом, повідомили у ЦНАПі.Загальне правило наступне: людина має право лише на один вид пенсії:за віком, по інвалідності або у разі втрати годувальника.

Водночас є виняток, який часто стає джерелом плутанини. Йдеться про осіб з інвалідністю з дитинства. Вони можуть одночасно отримувати державну соціальну допомогу за станом здоров’я через органи соціального захисту та пенсію у разі втрати годувальника, призначену Пенсійним фондом.

