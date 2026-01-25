Украинская и заграничная пенсия: кто имеет право на две выплаты одновременно

Вопрос пенсионных выплат для украинцев, которые работали в Украине и за рубежом, становится все более актуальным. В каких странах засчитывается стаж, как работает механизм выплат и можно ли получать две пенсии одновременно, читайте дальше.

Кто имеет право на две пенсии одновременно?

Украинцы, которые часть трудовой жизни провели за рубежом, могут иметь право на пенсионные выплаты как от Украины, так и от другого государства при условии наличия межгосударственных соглашений о социальном обеспечении, напомнили в Пенсионном фонде.

Такие договоры предусматривают, что каждая страна назначает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на ее территории, а период работы в другом договорном государстве учитывается при определении права на выплаты.

Справочно: Такой подход называют пропорциональным принципом пенсионного обеспечения: Украина начисляет пенсию за украинский стаж, а другая страна за свой. Соглашения с таким принципом уже подписано, в частности, с Польшей, Чехией, Словакией, Латвией, Литвой, Эстонией, Испанией, Болгарией и Португалией.

Чтобы получить выплаты из обеих стран, нужно обратиться в соответствующие пенсионные органы каждого государства и действует по такому механизму:

Украинцы, которые работали за рубежом, подают документы в Пенсионный фонд Украины для учета стажа, а также в иностранные структуры для оформления тамошней пенсии. В рамках международного сотрудничества Пенсионный фонд сам обменивается информацией с иностранными органами, а стаж, приобретенный за рубежом, подтверждается соответствующими документами.

В результате человек может получать две отдельные пенсионные выплаты, то есть каждую от своей системы социального страхования. Они могут поступать на разные счета и в разной валюте, в зависимости от правил конкретной страны.

Кому могут назначить две пенсии в Украине?

В Украине возможность получать две пенсионные выплаты существует, но только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом, сообщили в ЦНАПеобщее правило следующее: человек имеет право только на один вид пенсии: по возрасту, по инвалидности или в случае потери кормильца.

В то же время есть исключение, который часто становится источником путаницы. Речь идет о лицах с инвалидностью с детства. Они могут одновременно получать государственную социальную помощь по состоянию здоровья через органы социальной защиты и пенсию в случае потери кормильца, назначенную Пенсионным фондом.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию?