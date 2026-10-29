Яка буде пенсія, якщо все життя працював неофіційно

Adv

Хто не зможе вчасно вийти на заслужений відпочинок у 2026 році

У 2026 році вимоги до виходу на пенсію за віком залишаються суворими: щоб вчасно оформити виплати у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, нагадує Пенсійний фонд України. Громадяни, які роками працювали неофіційно й отримували гроші в конвертах, автоматично втрачають право на звичайні пенсійні нарахування у цьому віці.

Важливо! Якщо потрібної кількості відпрацьованих років бракує, вихід на відпочинок доведеться відкласти до досягнення 63 або навіть 65 років.

Якщо людина не має навіть мінімального порогу в 15 років страхового стажу, стандартна пенсія за віком їй не призначається взагалі. Водночас це не означає, що громадянин залишиться повністю без засобів до існування у літньому віці.

Після досягнення 65 років такі особи можуть претендувати на державну соціальну допомогу. Ця підтримка надається не автоматично, а лише після ретельної перевірки матеріального та майнового стану заявника, а також сукупного доходу його родини.

Як докупити страховий стаж і гарантувати пенсію

Якщо до настання пенсійного віку ще є певний запас часу, ситуацію можна виправити самостійно. Чинне законодавство дозволяє брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Регулярно сплачуючи добровільні внески за себе або своїх рідних, можна самостійно докупити необхідні місяці чи роки стажу. Це дієвий спосіб захистити власні заощадження та гарантувати собі стабільні виплати замість очікування мінімальної соціальної допомоги.

Купівля стажу обходиться у різну суму. Наприклад, якщо угода укладається на майбутнє, мінімальний щомісячний платіж – 1 902,34 гривні. А от за минулі періоди сума вдвічі більша.