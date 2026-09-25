Що зміниться для тих, хто планує вийти на пенсію у 60 років

У 2026 році для оформлення виплат у 60 років українцям необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Йдеться саме про офіційну кількість, повідомили у ПФУ.

Якщо ж стажу не вистачає, вихід на пенсію доведеться відкласти до 63 років, де потрібно 23 роки або до 65 років з мінімальною планкою у 15 років.

Важливо пам'ятати! Стаж зараховується лише за умови сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) не менше мінімального рівня, адже неповні внески зарахують лише пропорційно.

Зауважимо, поетапне збільшення вимог є ключовою частиною планової пенсійної реформи в Україні. Постійне коригування критеріїв триватиме щороку аж до 2028 року, суттєво впливаючи на фінансові плани та виплати всіх громадян передпенсійного віку. Через це українці, які працювали неофіційно або мали неповний робочий день, ризикують залишитися без держпідтримки.

Скільки коштує докупити страховий стаж

Якщо громадянину не вистачає стажу для виходу на заслужений відпочинок у 60 років, його можна офіційно докупити, уклавши договір про добровільну участь. За поточні або майбутні періоди необхідно сплачувати щомісяця щонайменше один мінімальний ЄСВ (22% від мінімальної зарплати). Проте якщо потрібно купити стаж за минулі роки, сума подвоюється – за кожен місяць доведеться сплатити два мінімальних страхових внески.