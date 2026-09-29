Скільки коштує рік стажу та хто має право його докупити

При виході на пенсію офіційний стаж має вирішальне значення, адже через брак навіть кількох місяців виплати можуть відкластися на роки. Для тих, хто працював неофіційно або робив перерву в кар'єрі, діє механізм добровільної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), про що повідомляє Державна податкова служба. Укласти відповідний договір можуть громадяни віком від 16 років, які на момент звернення не підлягають обов'язковому соціальному страхуванню.

Сума покупки безпосередньо залежить від того, за який саме період ви вирішили сплатити внески. Якщо угода укладається на майбутнє, мінімальний щомісячний платіж становить 1 902,34 гривні (це 22% від мінімальної заробітної плати), а договір підписується щонайменше на один рік. Таким чином, рік майбутнього стажу обійдеться у 22 828,08 гривні із щомісячною сплатою.

У скільки обійдеться купівля стажу за минулі періоди

Якщо ж вам потрібно докупити стаж за минулі роки, коли ви не мали офіційної роботи чи не провадили підприємницьку діяльність, цінник подвоюється. За кожен місяць минулого періоду доведеться викласти 3 804,68 гривні, що робить вартість одного року страхового стажу за минулий час рівною 45 656,16 гривні.

Головна вимога для купівлі стажу заднім числом – усю розраховану суму необхідно внести повністю протягом 10 днів після підписання угоди. Водночас варто врахувати: застрахованим особам, чий роботодавець не сплачував внески через надані державою пільги, докупити стаж за цією процедурою заборонено.

Як оформити договір та які документи потрібні

Подати заяву на укладення угоди про добровільну участь можна як у паперовій, так і в електронній формі через податкові органи. До заяви обов'язково додаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу;

трудова книжка (за наявності);

довідка про страховий стаж за формою ОК-5 від Пенсійного фонду України.

Як стаж впливає на пенсію

Вимоги до страхового стажу в Україні поступово зростають у межах пенсійної реформи. Якщо громадянин досяг 60 років, але не накопичив необхідної кількості років офіційної праці, йому доводиться чекати до 63 або 65 років для призначення виплат чи докуповувати "місяці".

У 2027 році вимоги до кількості стажу зміняться. Мінімуми для 60 та 63 років зростатимуть до 2028.