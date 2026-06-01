Яка буде пенсія, якщо зарплата 16 тисяч гривень

Розмір пенсії залежить від заробітної плати з якої особа сплачувала страхові внески. Також важливу роль грає кількість страхового стажу, що набув громадянин.

Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію зараз?

У 2026 році для виходу на пенсію визначено мінімуми стажу, які потрібно набути, повідомляє ПФУ.

Читайте також Пенсіонерам нараховують спеціальну доплату: кому платять понад 1 000 гривень

Наразі ці вимоги залежать від віку:

якщо людина вирішила вийти на пенсію в 60 років, їй потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки мінімум складає вже – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років страхового стажу.

Зверніть увагу! Йдеться саме про кількість офіційного стажу. Тобто, підтвердженого документально.

Яка буде пенсія при зарплаті 16 тисяч гривень?

Розрахунки проведемо з урахуванням того, що особа йде на пенсію в 60 років. Тобто, їй у 2026 році їй для цього необхідно мінімум – 33 роки страхового стажу.

Також врахуємо, що дохід такої людини складав 16 тисяч гривень. А йде на заслужений відпочинок вона – на загальних умовах.

Якщо спиратися на наведені вище дані, пенсія складатиме орієнтовно – 5,8 тисячі гривень.



Яка буде пенсійна виплата при зарплаті 16 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки проведені через пенсійний калькулятор.

У кого з українців зросте пенсія у червні 2026 року?