Яка буде пенсія, якщо маєш всього 16 років офіційного стажу
- Для виходу на пенсію в 65 років у 2026 році достатньо 16 років страхового стажу.
- Пенсія, розрахована з доходу 15 тисяч гривень, складе орієнтовно 2,6 тисячі гривень, але ПФУ збільшить її до мінімуму 3 406 гривень.
При розрахунках пенсійної виплати до уваги береться саме підтверджений офіційно стаж. Також враховуються дохід, який мала особа та низка інших факторів.
Чи можна вийти на пенсію при стажі 16 років?
Аби піти на пенсію, необхідно набути достатню кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі мінімуми такі:
- в 60 років людина може піти на пенсію при наявності, як мінімум 33 років страхового стажу;
- в 63 роки – 23 років страхового стажу;
- в 65 років – 15 років страхового стажу.
Себто, 16 років достатньо, аби піти на пенсію в 65 років у 2026 році. Окрім цього, врахуємо наступні фактори:
- особа мала дохід 15 тисяч гривень;
- йде на пенсію на загальних умовах.
Якщо враховувати усі наведені вище фактори, пенсія такого громадянина складе орієнтовно – 2,6 тисячі гривень.
Яка пенсія можлива при стажі 16 років у 2026 / Скриншот Пенсійний калькулятор
Водночас в реальності ця сума буде більша. ПФУ "дотягне" її до визначеного в такому випадку мінімуму – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.
Важливо! Розрахунки здійснені через пенсійний калькулятор.
Що мають знати пенсіонери зараз?
Українські пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема, їм надається право на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. До того ж пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок, але, лише, якщо їхня ділянка відповідає визначеним лімітам.
Пенсія може бути збільшена завдяки нарахуванню різного роду надбавкам. Наприклад, станом на 2026 рік, доплата на догляд для пенсіонерів складає – 1 500 гривень.
Вимоги до стажу будуть змінюватись до 2028 року. Зокрема, зростатимуть мінімальні показники для 60 та 63 років. Станом на 2028, вони складатимуть 35 та 25 років, відповідно.