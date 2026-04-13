Яка буде пенсія, якщо маєш всього 16 років офіційного стажу

При розрахунках пенсійної виплати до уваги береться саме підтверджений офіційно стаж. Також враховуються дохід, який мала особа та низка інших факторів.

Чи можна вийти на пенсію при стажі 16 років?

Аби піти на пенсію, необхідно набути достатню кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі мінімуми такі:

в 60 років людина може піти на пенсію при наявності, як мінімум 33 років страхового стажу;

людина може піти на пенсію при наявності, як мінімум 33 років страхового стажу; в 63 роки – 23 років страхового стажу;

– 23 років страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Себто, 16 років достатньо, аби піти на пенсію в 65 років у 2026 році. Окрім цього, врахуємо наступні фактори:

особа мала дохід 15 тисяч гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

Якщо враховувати усі наведені вище фактори, пенсія такого громадянина складе орієнтовно – 2,6 тисячі гривень.



Яка пенсія можлива при стажі 16 років у 2026 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Водночас в реальності ця сума буде більша. ПФУ "дотягне" її до визначеного в такому випадку мінімуму – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.

Важливо! Розрахунки здійснені через пенсійний калькулятор.

