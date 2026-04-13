Какая будет пенсия, если имеешь всего 16 лет официального стажа

При расчетах пенсионной выплаты во внимание берется именно подтвержденный официально стаж. Также учитываются доход, который имело лицо и ряд других факторов.

Можно ли выйти на пенсию при стаже 16 лет?

Чтобы уйти на пенсию, необходимо приобрести достаточное количество стажа, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас минимумы такие:

в 60 лет человек может уйти на пенсию при наличии, как минимум 33 лет страхового стажа;

человек может уйти на пенсию при наличии, как минимум 33 лет страхового стажа; в 63 года – 23 лет страхового стажа;

– 23 лет страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

То есть, 16 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 65 лет в 2026 году. Кроме этого, учтем следующие факторы:

лицо имело доход 15 тысяч гривен;

идет на пенсию на общих условиях.

Если учитывать все приведенные выше факторы, пенсия такого гражданина составит ориентировочно – 2,6 тысячи гривен.



Какая пенсия возможна при стаже 16 лет в 2026 / Скриншот Пенсионный калькулятор

В то же время в реальности эта сумма будет больше. ПФУ "дотянет" ее до определенного в таком случае минимума – 3 406 гривен, сообщает Пенсионный фонд.

Важно! Расчеты осуществлены через пенсионный калькулятор.

