Какая будет пенсия, если имеешь всего 16 лет официального стажа
- Для выхода на пенсию в 65 лет в 2026 году достаточно 16 лет страхового стажа.
- Пенсия, рассчитана с дохода 15 тысяч гривен, составит ориентировочно 2,6 тысячи гривен, но ПФУ увеличит ее до минимума 3 406 гривен.
При расчетах пенсионной выплаты во внимание берется именно подтвержденный официально стаж. Также учитываются доход, который имело лицо и ряд других факторов.
Можно ли выйти на пенсию при стаже 16 лет?
Чтобы уйти на пенсию, необходимо приобрести достаточное количество стажа, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас минимумы такие:
- в 60 лет человек может уйти на пенсию при наличии, как минимум 33 лет страхового стажа;
- в 63 года – 23 лет страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
То есть, 16 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 65 лет в 2026 году. Кроме этого, учтем следующие факторы:
- лицо имело доход 15 тысяч гривен;
- идет на пенсию на общих условиях.
Если учитывать все приведенные выше факторы, пенсия такого гражданина составит ориентировочно – 2,6 тысячи гривен.
Какая пенсия возможна при стаже 16 лет в 2026 / Скриншот Пенсионный калькулятор
В то же время в реальности эта сумма будет больше. ПФУ "дотянет" ее до определенного в таком случае минимума – 3 406 гривен, сообщает Пенсионный фонд.
Важно! Расчеты осуществлены через пенсионный калькулятор.
Что должны знать пенсионеры сейчас?
Украинские пенсионеры имеют право на ряд льгот. В частности, им предоставляется право на бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. К тому же пенсионеры могут не платить земельный налог, но, только, если их участок соответствует определенным лимитам.
Пенсия может быть увеличена благодаря начислению разного рода надбавок. Например, по состоянию на 2026 год, доплата на уход для пенсионеров составляет – 1 500 гривен.
Требования к стажу будут меняться до 2028 года. В частности, вырастут минимальные показатели для 60 и 63 лет. По состоянию на 2028, они будут составлять 35 и 25 лет, соответственно.