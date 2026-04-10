Для кого можуть скасувати понижувальні коефіцієнти для максимальної пенсії?
Фактично, якщо законопроєкт ухвалять, зміни торкнуться лише військовослужбовців та тих, хто працює у сфері безпеки та оборони, йдеться в проєкті Закону України №15090-1.
Важливо! Наразі цей законопроєкт розглядає профільний комітет ВРУ.
Заборона на дію понижуючих коефіцієнтів буде поширюватись на осіб, які звільнені з військової служби. При чому пропонується поширювати відповідні правила на всі перерахунки. Себто, термін звільнення ролі не гратиме.
Вказана норма буде поширюватись на:
- пенсіонерів, які вийшли на пенсію після роботи у сфері безпеки і оборони, членів їхніх сімей;
- військових, які мають вислугу років;
- військових, що мають групу інвалідності, отриману під час виконання службових обов'язків.
Зверніть увагу! Цим законопроєктом мають узгодити внесення змін до Закону України №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Зауважимо, цьогоріч розмір максимальної пенсії зріс. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність тепер 2 595 гривень, повідомляє Пенсійний фонд. Відповідно, максимальна пенсійна виплата – 25 950 гривень.
Що важливо знати про понижувальні коефіцієнти?
У 2026 році обмеження на пенсії, що призначенні за спеціальними законами теж діють. Тобто, максимально людина і далі може отримувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
Якщо ж сума пенсії понад 25 950 гривень, до неї застосовують обмежувальні коефіцієнти. Наприклад, якщо виплата більш як 10 вказаних прожиткових мінімумів, але менш як 11, цей показник – 0,5.