Для кого можуть скасувати понижувальні коефіцієнти для максимальної пенсії?

Фактично, якщо законопроєкт ухвалять, зміни торкнуться лише військовослужбовців та тих, хто працює у сфері безпеки та оборони, йдеться в проєкті Закону України №15090-1.

Важливо! Наразі цей законопроєкт розглядає профільний комітет ВРУ.

Заборона на дію понижуючих коефіцієнтів буде поширюватись на осіб, які звільнені з військової служби. При чому пропонується поширювати відповідні правила на всі перерахунки. Себто, термін звільнення ролі не гратиме.

Вказана норма буде поширюватись на:

пенсіонерів, які вийшли на пенсію після роботи у сфері безпеки і оборони, членів їхніх сімей;

військових, які мають вислугу років;

військових, що мають групу інвалідності, отриману під час виконання службових обов'язків.

Зверніть увагу! Цим законопроєктом мають узгодити внесення змін до Закону України №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Зауважимо, цьогоріч розмір максимальної пенсії зріс. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність тепер 2 595 гривень, повідомляє Пенсійний фонд. Відповідно, максимальна пенсійна виплата – 25 950 гривень.

Що важливо знати про понижувальні коефіцієнти?