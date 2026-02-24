Саме в цих областях живуть найбагатші пенсіонери України: ви будете вражені

Станом на 1 січня 2026 року, розмір середньої пенсії в Україні сягнув – 6 544,62 гривні. Загалом в Україні є 10,2 мільйона пенсіонерів, 2,8 мільйона з них продовжують працювати.

Як змінились пенсії в Україні?

Як показує статистика, за рік середня пенсія в Україні зросла на майже 13%, повідомляє "Опендатабот".

Які пенсії мають українці зараз:

пенсію до 3 тисяч гривень, станом на 1 січня 2026 року, отримували приблизно – 3,68% осіб;

від 3 001 – до 4 000 гривень – 31,06%;

від 4 001 – до 5 000 гривень – 20,21%;

від 5 001 – до 10 000 гривень – 29,64%;

від 10 000 гривень – 15,41%, повідомляє ПФУ.

У яких областях найбільші виплати?

Наразі, найвищі середні пенсійні виплати, як і завжди в Києві. Там цей показник сягає 8 981 гривні.

Також високі виплати у таких областях:

Донецька область – середня пенсія, станом на 1 січня 2026 року, зафіксована на рівні – 8 007 гривні;

Луганська область – 7 481 гривні;

Дніпропетровська область – 7 269 гривні;

Київська область – 6 927 гривні.

Водночас є регіони, де пенсії найнижчі:

Тернопільська область – 5 063 гривні;

Чернівецька область – 5 239 гривні;

Закарпатська область – 5 310 гривні;

Херсонська область – 5 541 гривні.

Що важливо знати пенсіонерам зараз?