Чому 1 500 гривень допомоги доведеться повернути?

Через технічний збій деякі отримали таку допомогу двічі, повідомив нардеп Данило Гетманцев.

Деякі громадяни, не знаючи, що це помилка, вже почали використовувати гроші. А згодом банківські рахунки частини осіб взагалі – були заблоковані.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Людей фактично ніхто належним чином не поінформував. Помилково зараховані кошти не можна було використовувати, адже Пенсійний фонд згодом списує їх назад. А якщо кошти вже витрачені – людина змушена самостійно повернути їх на рахунок, щоб уникнути блокування картки.

Деякі українці навіть не одразу зрозуміли, що їхню картку заблокували. Вони дізнавалися, що ця проблема виникла випадково.

Щобільше існують безпрецедентні випадки. Зокрема, коли Пенсійний фонд знімав по 1 500 гривень з одного і того самого рахунку двічі. Наразі громадянам пообіцяли повернути забрані випадково гроші.

Такі ситуації не мають повторюватися. Перед запуском будь-яких механізмів соцпідтримки всі технічні рішення повинні бути ретельно протестовані, а громадяни – завчасно та зрозуміло проінформовані про порядок отримання коштів і можливі ризики. Держава не має права перекладати наслідки власних технічних помилок на населення,

– наголосив Гетманцев.

