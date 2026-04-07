Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію зараз?
У 2026 році вимоги до кількості стажу змінилися. Мінімуми, яких треба сягнути, залежать від віку, повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі, щоб піти на пенсію, потрібно:
- аби вийти на заслужений відпочинок в 60 років мінімум – 33 роки страхового стажу;
- для виходу на пенсію в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 років страхового стажу.
Яка буде пенсія при стажі 27 років?
При 27 роках стаж піти на пенсію можна з 63 років. Окрім цього, при розрахунках врахуємо, що:
- особа мала дохід 15 000 гривень;
- та виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Якщо спиратися на наведені вище дані, вийде, що пенсія в 63 роки складатиме орієнтовно – 4,4 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 27 років та зарплаті 15 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Не весь час роботи береться до уваги при визначенні стажу. Йдеться, зокрема, про періоди, коли особа здійснювала діяльність неофіційно. Наразі в страховий стаж зараховуються лише ті періоди за які сплачено ЄСВ.
У березні відбулася індексація пенсій. Вона торкнулася виплат більшості пенсіонерів. Показник збільшення розраховувався індивідуально, відносно "тіла" – тобто, основного розміру пенсії. Водночас мінімально виплати в результаті індексації зростали на 100 гривень.
А з 1 квітня відбувся перерахунок виплат частини працюючих пенсіонерів. Йдеться лише про тих осіб, що для цього набули достатньо стажу.