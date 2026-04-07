Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію зараз?

У 2026 році вимоги до кількості стажу змінилися. Мінімуми, яких треба сягнути, залежать від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі, щоб піти на пенсію, потрібно:

аби вийти на заслужений відпочинок в 60 років мінімум – 33 роки страхового стажу;

для виходу на пенсію в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія при стажі 27 років?

При 27 роках стаж піти на пенсію можна з 63 років. Окрім цього, при розрахунках врахуємо, що:

особа мала дохід 15 000 гривень;

та виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Якщо спиратися на наведені вище дані, вийде, що пенсія в 63 роки складатиме орієнтовно – 4,4 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 27 років та зарплаті 15 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

