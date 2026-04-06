Що відомо про цю допомогу?
Вона надається саме у прифронтових регіонах, повідомляє Червоний Хрест.
Наразі допомога поширюється на такі області:
- Харківська;
- Херсонська;
- Донецька;
- Запорізька.
Важливо! Червоний Хрест надає допомогу у співпраці з робочою групою з питань грошової допомоги (РГГД) та місцевими органами влади.
Як відомо, станом на березень 2026 року більш як 2 670 родин отримали допомогу у рамках цієї програми. Зауважимо, що така підтримка реалізовувалась не лише у березні, вона надавалась і раніше цьогоріч, починаючи з січня, повідомляє організація.
Розмір допомоги: 10 800 грн на кожного члена постраждалого домогосподарства для покриття базових потреб протягом 3 місяців з моменту настання надзвичайної ситуації,
– вказує організація
Ця програма реалізується за підтримки Червоних Хрестів з інших країн:
- Велика Британія;
- Норвегія;
- Данія;
- Швейцарія.
Зверніть увагу! Аби звернутись на гарячу лінію Червоного Хреста, зателефонуйте за номером: 0 800 332 656.
Яку ще допомогу від Червоного Хреста можна отримати?
Червоний хрест продовжує надавати допомогу цивільним, що були звільнені з російського полону. Вона реалізується у співпраці з Уповноваженим ВРУ з прав людини.
Ця допомога має покрити основні першочергові потреби бенефіціарів. Тобто, допомогти їм повернутися до звичайного життя та інтегруватися в суспільство.
Розмір цієї допомоги розраховується індивідуально. Він залежить від потреб конкретно взятої особи.