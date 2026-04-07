Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию сейчас?
В 2026 году требования к количеству стажа изменились. Минимумы, которых надо достичь, зависят от возраста, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас, дабы уйти на пенсию, нужно:
- чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет минимум – 33 года страхового стажа;
- для выхода на пенсию в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какая будет пенсия при стаже 27 лет?
При 27 годах стаж уйти на пенсию можно с 63 лет. Кроме этого, при расчетах учтем, что:
- лицо имело доход 15 000 гривен;
- и выходит на заслуженный отдых на общих условиях.
Если опираться на приведенные выше данные, получится, что пенсия в 63 года будет составлять ориентировочно – 4,4 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 27 лет и зарплате 15 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Не все время работы принимается во внимание при определении стажа. Речь идет, в частности, о периодах, когда лицо осуществляло деятельность неофициально. Сейчас в страховой стаж засчитываются только те периоды за которые уплачен ЕСВ.
В марте состоялась индексация пенсий. Она коснулась выплат большинства пенсионеров. Показатель увеличения рассчитывался индивидуально, относительно "тела" – то есть, основного размера пенсии. В то же время минимально выплаты в результате индексации росли на 100 гривен.
А с 1 апреля состоялся перерасчет выплат части работающих пенсионеров. Речь идет только о тех лицах, которые для этого приобрели достаточно стажа.