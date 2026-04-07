Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию сейчас?

В 2026 году требования к количеству стажа изменились. Минимумы, которых надо достичь, зависят от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас, дабы уйти на пенсию, нужно:

чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет минимум – 33 года страхового стажа;

для выхода на пенсию в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсия при стаже 27 лет?

При 27 годах стаж уйти на пенсию можно с 63 лет. Кроме этого, при расчетах учтем, что:

лицо имело доход 15 000 гривен;

и выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Если опираться на приведенные выше данные, получится, что пенсия в 63 года будет составлять ориентировочно – 4,4 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 27 лет и зарплате 15 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

