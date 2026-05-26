Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 28 років

Кількість стажу впливає на розмір пенсії. Також цей показник є визначальним для дати виходу на заслужений відпочинок. Яка буде пенсія при стажі 28 років, розповідаємо далі.

Скільки потрібно мати стажу, аби вийти на пенсію у 2026 році?

Для виходу на пенсію, потрібно набути достатньо стажу. Мінімальний показник залежить саме від віку, повідомляє ПФУ.

Читайте також Податки для пенсіонерів: скільки відраховують із зарплати після виходу на пенсію

Станом на 2026 рік, вимоги такі:

аби вийти на пенсію в 60 років , зараз потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;

, зараз потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу; для виходу на заслужений відпочинок в 63 роки , мінімум – 23 роки страхового стажу;

, мінімум – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Який буде розмір пенсії при стажі 28 років?

Маючи 28 років стажу, зараз особа може піти на пенсію в 63 роки. При розрахунках також врахуємо, що:

така особа мала дохід 15 тисяч гривень;

йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Зверніть увагу! Розрахунки відбувались через пенсійний калькулятор.

Якщо спиратися на дані, наведені вище, пенсійна виплата складатиме приблизно – 4,6 тисячі гривень.



Який розмір пенсії, якщо пропрацював 28 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що ще мають знати пенсіонери про стаж?