Який стаж треба мати, аби отримати пенсію по інвалідності

Українці, які мають інвалідність, можуть розраховувати на спеціальну пенсію. Для отримання цієї виплати, громадяни зобов'язані набути достатньо стажу. Яка це кількість, розповідаємо далі.

Скільки стажу треба для призначення пенсії по інвалідності?

Для призначення пенсії по інвалідності, потрібно набути від 1 до 15 років стажу, повідомляє ПФУ.

Читайте також Яка буде пенсія, якщо є 19 років стажу

Точні вимоги залежать від:

кількості стажу;

групи інвалідності.

Наразі для осіб з I групою інвалідності, потрібно мати від 1 до 10 років для призначення пенсії. Для II та III груп вимоги від 1 до 14 років страхового стажу.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу,

– вказує ПФУ.

Як визначається пенсія по інвалідності зараз?

Пенсія по інвалідності залежить від вікової. Наразі це співвідношення таке:

громадяни з інвалідністю I групи мають отримувати 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%, повідомляє ПФУ.

До того ж розмір пенсії по інвалідності залежить від обставин її набуття.

Важливо! Група інвалідності може бути з часом змінена

Якщо при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу (підгрупу) інвалідності, розмір пенсії, продовженої відповідно до цього пункту, переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до територіального органу Пенсійного фонду,

– повідомляє ПФУ.

Що ще важливо знати про призначення пенсії по інвалідності?