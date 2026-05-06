Чи реально піти на пенсію, маючи 19 років стажу?
Заразі піти на пенсію, маючи 19 років стажу реально, повідомляє ПФУ.
Річ у тім, що, аби піти на пенсію, особа має набути достатньо стажу. Цьогоріч ці вимоги такі:
- аби піти на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки необхідно уже мінімум – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Ці вимоги з часом змінюватимуться. Згідно із Законом України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", вони щорічно зростатимуть. Йдеться саме про показники для виходу на пенсію в 60 та 63 роки.
Яка буде пенсія при 19 роках стажу?
Для того, аби провести розрахунки, врахуємо такі фактори:
- дохід особи складав – 10 тисяч гривень;
- вона має стаж 19 років, відповідно, може вийти на пенсію лише в 65;
- громадянин йде на пенсію на загальних умовах;
- усі розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.
З урахуванням усіх наведених даних, пенсія мала б складати – 2,3 тисячі гривень. Проте в реальності ситуація дещо інша.
Яка пенсія при стажі 19 років та зарплаті 10 тисяч
Річ у тім, що, коли пенсія не сягає визначеного мінімуму, її штучно дотягують. В цьому випадку, до рівня – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.
Що мають знати пенсіонери зараз?
Пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема, безоплатний проїзд у деяких видах міського транспорту. Також ця пільга поширюється на потяги приміського сполучення.
У 2027 році будуть змінені вимоги до кількості стажу, яку потрібно набути, щоб вийти на пенсію. Йдеться саме про показники для 60 та 63 років. Щобільше, вони зростатимуть до 2028 року. У 2027 році мінімум для 60 років вже складатиме – 34 роки стажу, 63 років – 24 роки стажу.