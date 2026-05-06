Чи реально піти на пенсію, маючи 19 років стажу?

Заразі піти на пенсію, маючи 19 років стажу реально, повідомляє ПФУ.

Річ у тім, що, аби піти на пенсію, особа має набути достатньо стажу. Цьогоріч ці вимоги такі:

аби піти на пенсію в 60 років , потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;

, потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу; в 63 роки необхідно уже мінімум – 23 роки страхового стажу;

необхідно уже мінімум – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Ці вимоги з часом змінюватимуться. Згідно із Законом України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", вони щорічно зростатимуть. Йдеться саме про показники для виходу на пенсію в 60 та 63 роки.

Яка буде пенсія при 19 роках стажу?

Для того, аби провести розрахунки, врахуємо такі фактори:

дохід особи складав – 10 тисяч гривень;

вона має стаж 19 років, відповідно, може вийти на пенсію лише в 65;

громадянин йде на пенсію на загальних умовах;

усі розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

З урахуванням усіх наведених даних, пенсія мала б складати – 2,3 тисячі гривень. Проте в реальності ситуація дещо інша.



Яка пенсія при стажі 19 років та зарплаті 10 тисяч

Річ у тім, що, коли пенсія не сягає визначеного мінімуму, її штучно дотягують. В цьому випадку, до рівня – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.

