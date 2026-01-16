Яка пенсія по інвалідності І групи?

Пенсія по інвалідності – це державна виплата, яка призначається особам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Зміна способу виплати пенсії: як подати заяву онлайн

Пенсії призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (якщо інвалідність не з дитинства). Якщо ж стажу немає, призначається соціальна пенсія по інвалідності, розмір якої зазвичай нижчий.

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком:

  • 100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи.

Який розмір пенсії по інвалідності І групи для військових?

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Якщо інвалідність набута у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини):

  • I група – 100% сум грошового забезпечення.

Якщо інвалідність набута у зв’язку з проходженням військової служби:

  • I група – 70% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата у 2025 році для осіб з інвалідністю внаслідок війни була така:

  • І група – 16 847 гривень.

Що відомо про пенсії в Україні?

  • Для оформлення пенсії за віком у 2026 році потрібно подати заяву та необхідні документи, такі як паспорт, реєстраційний номер платника податків, трудову книжку, диплом та інші.

  • Мінімальна пенсія у 2026 році для громадян віком 65 років становитиме 3 458,8 гривні, а максимальна пенсія не перевищуватиме 25 950 гривень.

  • З 2026 року для отримання пенсії потрібно буде мати не менше 15 років страхового стажу, але без стажу можна отримувати державну соціальну допомогу.

  • Соціальна допомога визначається як різниця між середньомісячним доходом на особу та прожитковим мінімумом, який у 2026 році становитиме 2 595 гривень.