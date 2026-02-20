Яка буде пенсія при 35 роках стажу

Розмір пенсії залежить від сукупності факторів. Зокрема, кількості стажу, яку набула особа протягом життя. Також вагому роль грає дохід, який мала особа.

Скільки треба стажу, щоб піти на пенсію зараз?

На мінімум кількості стажу впливає вік особи, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також По 4 500 гривень на кожного члена родини: в Україні запустили нову допомогу

У 2026 році ці показники відредагували. Наразі вони такі:

для виходу на пенсію у 60 років, мінімум складає – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Який розмір пенсії при стажі 35 років?

Стажу 35 років достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років. При розрахунках також врахуємо, що:

особа виходить на пенсію на загальних умовах;

мала дохід – 10 тисяч гривень.

За вказаних умов, виплата у 60 років мала б складати – майже 3,8 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 30 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 роки пенсія вже буде більша. Вона сягне орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.



Який розмір пенсії, якщо маєш стаж 30 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

А уже в 65 років пенсія буде найбільша. Виплата складе – майже 5 тисяч гривень.



Розмір пенсії при стажі 30 років і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

Що важливо знати пенсіонерам зараз?