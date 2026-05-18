Чи можна вийти на пенсію, маючи 11 років стажу?

11 років стажу наразі недостатньо, аби піти на пенсію за віком, повідомляє ПФУ.

Річ у тім, що, аби вийти на заслужений відпочинок, особа має набути достатньо стажу. Станом на тепер, ці вимоги такі:

аби вийти на пенсію в 60 років , мінімальна кількість складає – 33 роки страхового стажу;

, мінімальна кількість складає – 33 роки страхового стажу; в 63 роки мінімум наразі – 23 роки страхового стажу;

мінімум наразі – 23 роки страхового стажу; в 65 років потрібно мати щонайменше – 15 років страхового стажу.

ПФУ на запит 24 Каналу пояснив, що, якщо особа, наприклад, не набула 33 роки стажу для виходу на пенсію зараз, вона має чекати досягнення наступної вікової межі.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2026 році, матиме менше ніж 33 років страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 років у 2029 році за наявності не менше 25 років страхового стажу,

– наголошує Пенсійний фонд.

Важливим нюансом є те, що вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки будуть змінюватись. Вони щорічно зростатимуть до 2028 року, повідомляється в Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Тобто, надалі вимоги для виходу на пенсію в 60 років, будуть такі:

у 2027 році мінімум стажу для виходу на пенсію в 60 років складатиме – 34 роки страхового стажу;

у 2028 році – 35 років страхового стажу.

Для 63 вимоги уже зміняться так:

у 2027 році мінімум стажу для виходу на заслужений відпочинок зросте до 24 років страхового стажу;

у 2028 році – до 25 років.

Тому, якщо особа не має достатньо стажу для виходу на пенсію зараз, їй потрібно враховувати як зміняться вимоги, коли вона таки, досягне наступної вікової межі.

Зверніть увагу! В цьому випадку враховується стаж на момент набуття особою певного віку.

Чи можна отримати пенсію, якщо не маєш достатньо для цього стажу?

Особа, що не набула права на пенсію через те, що вона не має достатньо стажу, може розраховувати на спеціальну соціальну допомогу. Ця підтримка тимчасова, повідомляє Пенсійний фонд.

Розмір цієї допомоги вираховується як:

різниця між середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців;

та прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб.

Водночас ця виплата не може бути менше прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на 2026 рік, це – 2 595 гривень.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,

– вказує ПФУ.

Важливо! Аби отримати таку допомогу, особа не має працювати.

Які нюанси щодо надання цієї допомоги потрібно знати?