Кто не имеет возможности получать одновременно пенсию и зарплату?
Одновременно получать пенсию и зарплату не могут пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых по выслуге лет и хотят дальше работать на своей должности, сообщает ПФУ.
Пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, которая дает право на эту пенсию. В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы,
– указывает Пенсионный фонд.
То есть, если вы устроитесь на должность, которая не предусматривает выход на пенсию по выслуге лет, то пенсионную выплату получать сможете. Например, вместо учителя можно работать ассистентом и тогда все будет по закону.
Заметим, что сейчас под это правило подпадают:
- учителя;
- полицейские;
- военнослужащие;
- медицинские работники и так далее.
Пенсионер обязан сообщить о трудоустройстве и увольнении с работы. Это обязательно для всех, согласно статье 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Какие еще важные нюансы важно знать работающим пенсионерам?
Сообщить о трудоустройстве или увольнении лицо может, обратившись в ПФУ. Сделать это доступно офлайн – в ближайшем отделении Пенсионного фонда. Также сообщить об изменениях можно онлайн, через вебпортал.
Заметьте, что при обращении в ПФУ, нужно иметь ряд документов. В частности, заявление, паспорт, идентификационный код, копию приказа о принятии или увольнении с работы.
Если не сообщить о трудоустройстве, "переплату" придется вернуть. ПФУ пересчитает, какой должна быть ваша пенсия, в случае, когда вы устроены на работу и потребует компенсацию за излишне выплаченные средства. Деньги можно отдать сразу. Или же Пенсионный фонд будет "забирать" до 20% от вашей выплаты, пока определенная сумма не будет возвращена.