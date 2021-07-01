А все тому, що Джек Ма відкрито виступив проти Пекіну. Чинна влада Китаю оперативно відповіла, анулювавши плани Ant щодо первинного розміщення акцій на біржі. Послідовники мільярдера теж були "поставлені на місце" вищим керівництвом Китаю.

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Китай посилює контроль над великими корпораціями

Анонімні джерела повідомляють, що тепер директор Ant Ерік Цзин та його підлеглі мають регулярно інформувати Пекін про хід реорганізації бізнесу на замовлення держави. Нові ініціативи будуть перевіряти чиновники. Крім того, триває обговорення питання про призначення представника уряду в вищі керівні ряди Ant.

Китайські регулятори почали кампанію "виправлення". Увагу чиновників, крім дітища Джека Ма, привернули такі національні гіганти, як:

Tencent Holdings Ltd.,

JD.com Inc.,

ByteDance Ltd. (материнська компанія TikTok),

Didi Chuxing.

Схоже, що Пекін розв'язав проблему, яка роками турбує американську та європейську владу: що робити з великими технологічними компаніями, які накопичили надто багато влади. Відповідь Китаю – встановити контроль. Все тому, що цілі сектору великих технологій у Китаї, де панує вільний капіталізм епохи Інтернету з багатством та впливом, суперечать амбіціям та завданням Комуністичної партії Китаю.

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Це означає, що гіганти на кшталт Ant змушені працювати, як старомодні банки. Крім того, це свідчить про зміну балансу сил у величезній, обтяженої боргами фінансової індустрії. Переможцями у цій ситуації стають державні банки з хорошими зв'язками, які слідують лінії партії. Пекін обґрунтовує свої дії тим, що великі китайські інтернет-корпорації та фінтех-компанії зловжили своєю владою на ринку. Тож, вони хочуть приборкати новаторів, при цьому не завдавши удару по інноваціях. Ще одна ціль регуляторів – знизити фінансові ризики та зберегти економічні вигоди на попередньому рівні. Головне питання – чи вдасться їм втілити це в життя.

Ми вступаємо в період серйозних потрясінь, оскільки Пекін змінює свої відносини з технологічними гігантами – чекайте, що більш жорсткий контроль збережеться тут надовго. Пріоритети Пекіна змінилися,

– заявив Ляо Мін, співзасновник Prospect Avenue Capital з активами на 500 мільйонів доларів.

Проблеми почалися в жовтні, коли Ма публічно розкритикував глобальних фінансових регуляторів та банки. Він заявив, що ці установи намагаються контролювати сектор інновацій. З того часу влада встановила нові правила: від споживчого кредитування до кредитного плеча і монополій онлайн-платежів.

Боротьба Китаю з техгігантами набирає оберти / Фото Unsplash

Техгіганти та банки

Далі більше. Ant та його конкурент Tencent отримали наказ розірвати "неналежні зв'язки", які тривалий час спрямовували мільярд користувачів їхніх платіжних додатків – Ant's Alipay та Tencent WeChat Pay – до більш високооплачуваних послуг, таких як позики та управління фондами. Регуляторам ще належить ухвалити рішення про те, як дві компанії, які домінують у сфері мобільних платежів, можуть направляти трафік та використовувати зібрані дані.

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За словами аналітика Bloomberg Intelligence Френсіса Чана, прибуток Ant оцінили б у 29 та 115 мільярдів доларів. Це набагато менше, ніж 320 мільярдів доларів, які компанія очікувала отримати минулого року. Перші інвестори Ant налаштовані більш позитивно. Fidelity Investments, якій належить 0,14% Ant, знизила свою оцінку вдвічі: з 259 мільярдів до 144 мільярдів доларів. Warburg Pincus, яка володіє 0,33% акцій, оцінила компанію десь між 200 і 250 мільярдами доларів. Акції Alibaba, якій належить близько третини Ant, впали майже на 30% з початку листопада. Ставки високі. У березні Tencent повідомила, що їй доведеться перетворити свій фінансовий бізнес в холдингову компанію, контрольовану центральним банком. За день ринкова вартість компанії впала відразу на 37 мільярдів доларів.

Головними бенефіціарами цієї ситуації стали банки. Минулого року фінустанови спільно інвестували у фінтех 31 мільярд доларів. Акції China Merchants Bank, лідера роздрібних банківських операцій, зросли майже на 60% з моменту призупинення IPO компанії Ant. Корпорацію Джека Ма зобов'язали скоротити свій фонд грошового ринку, колись найбільший у світі.

Фонд грошового ринку Це взаємний фонд відкритого типу, який інвестує в короткострокові боргові цінні папери, такі як казначейські векселі та комерційні папери.

Одночасно Merchants Bank, який базується в технологічному центрі Шеньчжені, запровадив інвестиційні продукти, які колись були призначені для багатіїв та клієнтів масового ринку, з вкладом лише 100 тисяч юанів (15 475 доларів). Його роздрібні активи, що перебувають під управлінням, за перший квартал зросли на рекордних 650 мільярдів юанів (орієнтовно 101 мільярд доларів) – до 9,6 трильйона юанів.

Проблема в тому, що малий бізнес та пересічні громадяни Китаю потребують кредитів. Багато хто співпрацював з Ant через довіру до бренду. Проте, тепер вважають, підприємцям буде дуже важко отримати позики від державних банків.

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