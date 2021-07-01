А все потому, что Джек Ма открыто выступил против Пекина . Действующая власть Китая оперативно ответила, аннулировав планы Ant по первичному размещению акций на бирже. Последователи миллиардера тоже были "поставлены на место" высшим руководством Китая.

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Китай усиливает контроль над крупными корпорациями

Анонимные источники сообщают, что теперь директор Ant Эрик Цзин и его подчиненные имеют регулярно информировать Пекин о ходе реорганизации бизнеса по заказу государства. Новые инициативы будут проверять чиновники. Кроме того, продолжается обсуждение вопроса о назначении представителя правительства в высшие руководящие ряды Ant.

Китайские регуляторы начали кампанию "исправления". Внимание чиновников, кроме детища Джека Ма, привлекли такие национальные гиганты, как:

Tencent Holdings Ltd.,

JD.com Inc.,

ByteDance Ltd. (Материнская компания TikTok),

Диди Чусин.

Похоже, что Пекин решил проблему, которая годами беспокоит американскую и европейскую власть: что делать с большими технологическими компаниями, которые накопили слишком много власти. Ответ Китая – установить контроль. Все потому, что цели сектора высоких технологий в Китае, где царит свободный капитализм эпохи Интернета с богатством и влиянием, противоречат амбициям и задачам Коммунистической партии Китая.

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Это означает, что гиганты вроде Ant вынуждены работать, как старомодные банки. Кроме того, это свидетельствует об изменении баланса сил в огромной, обремененной долгами финансовой индустрии. Победителями в этой ситуации становятся государственные банки с хорошими связями, которые следуют линии партии . Пекин обосновывает свои действия тем, что крупные китайские интернет-корпорации и Финтех-компании злоупотребили своей властью на рынке. Поэтому, они хотят обуздать новаторов, при этом не нанеся удара по инновациям. Еще одна цель регуляторов – снизить финансовые риски и сохранить экономические выгоды на прежнем уровне. Главный вопрос – удастся ли им воплотить это в жизнь.

Мы вступаем в период серьезных потрясений, поскольку Пекин меняет свои отношения с технологическими гигантами – ждите, что более жесткий контроль сохранится здесь надолго. Приоритеты Пекина изменились,

– заявил Ляо Мин, соучредитель Prospect Avenue Capital с активами на 500 миллионов долларов.

Проблемы начались в октябре, когда Ма публично раскритиковал глобальных финансовых регуляторов и банки. Он заявил, что эти учреждения пытаются контролировать сектор инноваций. С тех пор власти установили новые правила: от потребительского кредитования к кредитному плечу и монополий онлайн-платежей.

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Техгиганты и банки

Дальше больше. Ant и его конкурент Tencent получили приказ разорвать "ненадлежащие связи" , которые длительное время направляли миллиард пользователей их платежных приложений – Ant's Alipay и Tencent WeChat Pay – до более высокооплачиваемых услуг, таких как займы и управления фондами. Регуляторам еще предстоит принять решение о том, как две компании, которые доминируют в сфере мобильных платежей, могут направлять трафик и использовать собранные данные.

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По словам аналитика Bloomberg Intelligence Фрэнсиса Чана, прибыль Ant оценили в 29 и 115 миллиардов долларов. Это намного меньше, чем 320 миллиардов долларов, которые компания ожидала получить в прошлом году. Первые инвесторы Ant настроены более позитивно. Fidelity Investments, которой принадлежит 0,14% Ant, снизила свою оценку вдвое: с 259 миллиардов до 144 миллиардов долларов. Warburg Pincus, которая владеет 0,33% акций, оценила компанию где-то между 200 и 250 миллиардами долларов. Акции Alibaba, которой принадлежит около трети Ant, упали почти на 30% с начала ноября. Ставки высоки. В марте Tencent сообщила, что ей придется превратить свой финансовый бизнес в холдинговую компанию, контролируемую центральным банком. За день рыночная стоимость компании упала сразу на 370 миллиардом долларов.

Главными бенефициарами этой ситуации стали банки. В прошлом году банки совместно инвестировали в Финтех 31 миллиард долларов. Акции China Merchants Bank, лидера розничных банковских операций, выросли почти на 60% с момента приостановления IPO компании Ant. Корпорация Джека Ма обязали сократить свой фонд денежного рынка, некогда крупнейший в мире.

Фонд денежного рынка Это взаимный фонд открытого типа, который инвестирует в краткосрочные долговые ценные бумаги, такие как казначейские векселя и коммерческие бумаги.

Одновременно Merchants Bank, основанный в технологическом центре Шэньчжэне, ввел инвестиционные продукты, которые когда-то были предназначены для богачей и клиентов массового рынка, с вкладом лишь 100 тысяч юаней ( 15 475 долларов ). Его розничные активы, находящиеся в управлении, за первый квартал выросли на рекордные 650 миллиардов юаней (101 миллиард долларов) – до 9,6 триллиона юаней.

Проблема в том, что малый бизнес и рядовые граждане Китая нуждаются в кредитах. Многие сотрудничал с Ant через доверие к бренду. Однако, теперь считают, предпринимателям очень трудно получить займы от государственных банков.