НБУ випустив останню пам'ятну монету у 2024 році: головні символи та перше фото
Український Нацбанк представив нову пам'ятну монету. Її присвятили святому, який відіграє важливу роль для українців.
Пам'ятна монета від НБУ
Національний банк України присвятив нову пам'ятну монету Архістратигу Михаїлу. У центробанку додали, що використання цього образу для монет уже стало традиційним. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.
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У Нацбанку підмітили, що Архангела Михаїла українці вважають покровителем звитяжців, які борються за праведне діло. Ба більше, цей образ можна помітити в атрибутиці українських військ. Він є символом боротьби зі злом.
До теми! Нова пам'ятна монета НБУ має номінал 10 гривень. Її викарбували зі срібла 999 проби. Тираж монети становить до 10 тисяч штук.
Нова пам'ятна монета НБУ / Фото Нацбанк
Що варто знати про дизайн пам'ятної монети:
- Тлом на аверсі монети є патерн з ММ-14, який ще відомий як “Малюнок маскувального зразка 2014 року”. Цей патерн також має кілька неофіційних назв: “Піксель” та “Український піксель”. Також там є зображення стилізованого лаврового вінка, який символізує славу та перемогу.
- На реверсі монети можна побачити зображення Архістратига Михаїла. Крім того, по обидві сторони від святого розташовані силуети воїнів ЗСУ, гвинтокрили та протитанкові їжаки. Ці елементи символізують боротьбу за незалежність.
- Також на реверсі монети є напис: "За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла". Це рядки з поеми "Гайдамаки", яку написав Тарас Шевченко.