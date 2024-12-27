Памятная монета от НБУ
Национальный банк Украины посвятил новую памятную монету Архистратигу Михаилу. В центробанке добавили, что использование этого образа для монет уже стало традиционным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Обратите внимание Биржа одной из крупнейших экономик мира на пути к рекорду за 35 лет
В Нацбанке подметили, что Архангела Михаила украинцы считают покровителем победителей, которые борются за праведное дело. Более того, этот образ можно заметить в атрибутике украинских войск. Он является символом борьбы со злом.
К теме! Новая памятная монета НБУ имеет номинал 10 гривен. Ее отчеканили из серебра 999 пробы. Тираж монеты составляет до 10 тысяч штук.
Новая памятная монета НБУ / Фото Нацбанк
Что стоит знать о дизайне памятной монеты:
- Фоном на аверсе монеты является паттерн с ММ-14, который еще известен как “Рисунок маскировочного образца 2014 года”. Этот паттерн также имеет несколько неофициальных названий: “Пиксель” и “Украинский пиксель”. Также там есть изображение стилизованного лаврового венка, который символизирует славу и победу.
- На реверсе монеты можно увидеть изображение Архистратига Михаила. Кроме того, по обе стороны от святого расположены силуэты воинов ВСУ, вертолеты и противотанковые ежи. Эти элементы символизируют борьбу за независимость.
- Также на реверсе монеты есть надпись: "За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила". Это строки из поэмы "Гайдамаки", которую написал Тарас Шевченко.