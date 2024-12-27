Пам'ятна монета від НБУ

Національний банк України присвятив нову пам'ятну монету Архістратигу Михаїлу. У центробанку додали, що використання цього образу для монет уже стало традиційним. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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У Нацбанку підмітили, що Архангела Михаїла українці вважають покровителем звитяжців, які борються за праведне діло. Ба більше, цей образ можна помітити в атрибутиці українських військ. Він є символом боротьби зі злом.

До теми! Нова пам'ятна монета НБУ має номінал 10 гривень. Її викарбували зі срібла 999 проби. Тираж монети становить до 10 тисяч штук.

Нова пам'ятна монета НБУ / Фото Нацбанк



Що варто знати про дизайн пам'ятної монети: