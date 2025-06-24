Новинки від НБУ: як отримати нову монету, присвячену ЗСУ

Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень під назвою "Українська бавовна. САУ 'Богдана'". Ця монета є частиною нумізматичної серії "Збройні Сили України", яка вшановує вітчизняну зброю та її виробників.

Як виглядає монета, присвячена САУ "Богдана"

На її аверсі монети зображено острів Зміїний, який було звільнено за вогневої підтримки самохідної артилерійської установки "Богдана”" Поблизу острова – змії, які залишають його – символ відступу ворога, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу НБУ.

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Аверс монети, присвяченої САУ “Богдана / Фото НБУ

Реверс монети зображує САУ “Богдана” у степу під час бойового розгортання. На тлі – силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства.

Реверс монети, присвяченої САУ “Богдана / Фото НБУ

Скільки коштує та як купити монету, присвячену САУ "Богдана"

Сувенірна пам'ятна монета в інтернет-магазині НБУ коштує 176 гривень. Тираж монети складає 50 тисяч екземплярів, а виготовлена вона з нейзильберу — сплаву міді з нікелем та цинком.