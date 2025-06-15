Що відомо про пам'ятну монету

Попри те, що номінал монети дорівнює 200 гривень її вартість становить 80 828 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтернет-магазин НБУ.

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Втім, така ціна не повинна дивувати, адже монета містить 15,5 грамів золота 900 проби.

Важливо! Продаж лімітований: один покупець може придбати не більше чотирьох монет, а на складі залишилося лише 711 екземплярів.

Як вигляд має аверс монети

На аверсі монети, в центрі декоративного кільця з візерунка у вигляді намиста, розміщений малий Державний герб України, обрамлений гілками калини. Над гербом вказано дату карбування — 1996 рік.

На аверсі монети зображений малий Державний герб України / Фото НБУ

Як виглядає реверс монети

Реверс монети прикрашає портрет Тараса Шевченка, під яким можна побачити його автограф. Поруч зображений кобзар, який співає під супровід хлопчика-поводиря біля сільської хати.

Реверс монети демонструє портрет Тараса Шевченка та хлопчика-поводиря біля сільської хати / Фото НБУ