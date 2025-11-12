Що відомо про імпорт російського дизелю Бразилією?
Попри те, що Бразилія є одним із 10 найбільших світових виробників нафти, вона імпортує приблизно третину від необхідних обсягів дизелю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Зверніть увагу! Такий рівень імпорту пов'язаний з тим, що Бразилія не має достатньо переробних потужностей.
Саме на російський дизель вибір Бразилії впав невипадково. Річ у тім, що Росія запропонувала країні знижки.
Як змінився рівень російського дизпального до Бразилії:
- у 2022 році обсяги закупівель досягали – 95 мільйонів доларів;
- у 2024 – 5,4 мільярда доларів.
Цікаво! У 2023 році Росія стала найбільшим іноземним постачальником дизпального до Бразилії. Вона навіть випередила США.
Імпорт російського дизельного пального вже втратив динаміку в останні місяці, поступившись місцем переважно імпорту з США та Індії, а також деяким вантажам із Саудівської Аравії та Оману,
– наголошує аналітик Родріго Джейкоб.
На скорочення імпорту російського дизелю Бразилією вплинули не тільки санкції. Також свою роль відіграли підвищення ціни та внутрішня ситуація в Росії. Йдеться, зокрема, про ураження деяких російських НПЗ та призупинення їхньої роботи.
Станом на зараз, частка імпорту така:
- за перше півріччя частка російського продукту на бразильському ринку була 60%;
- а у жовтні вона уже становила 17%.
Що важливо знати про ситуацію з російською нафтою зараз?
США впровадили санкції проти Росії. Обмеження стосуються 2 масштабних нафтових компаній: "Лукойл" і "Роснєфть". Таким чином Трамп прагнув спонукати Путіна припинити агресію проти України.
Як повідомляє The Guardian Бразилія навчилась обходити санкції. Ця країна купує російські нафтопродукти, завдяки транзиту через інші держави.