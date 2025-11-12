Що відомо про імпорт російського дизелю Бразилією?

Попри те, що Бразилія є одним із 10 найбільших світових виробників нафти, вона імпортує приблизно третину від необхідних обсягів дизелю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Зверніть увагу! Такий рівень імпорту пов'язаний з тим, що Бразилія не має достатньо переробних потужностей.

Саме на російський дизель вибір Бразилії впав невипадково. Річ у тім, що Росія запропонувала країні знижки.

Як змінився рівень російського дизпального до Бразилії:

у 2022 році обсяги закупівель досягали – 95 мільйонів доларів;

у 2024 – 5,4 мільярда доларів.

Цікаво! У 2023 році Росія стала найбільшим іноземним постачальником дизпального до Бразилії. Вона навіть випередила США.

Імпорт російського дизельного пального вже втратив динаміку в останні місяці, поступившись місцем переважно імпорту з США та Індії, а також деяким вантажам із Саудівської Аравії та Оману,

– наголошує аналітик Родріго Джейкоб.

На скорочення імпорту російського дизелю Бразилією вплинули не тільки санкції. Також свою роль відіграли підвищення ціни та внутрішня ситуація в Росії. Йдеться, зокрема, про ураження деяких російських НПЗ та призупинення їхньої роботи.

Станом на зараз, частка імпорту така:

за перше півріччя частка російського продукту на бразильському ринку була 60%;

а у жовтні вона уже становила 17%.

Що важливо знати про ситуацію з російською нафтою зараз?