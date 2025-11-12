Что известно об импорте российского дизеля Бразилией?

Несмотря на то, что Бразилия является одним из 10 крупнейших мировых производителей нефти, она импортирует примерно треть от необходимых объемов дизеля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Обратите внимание! Такой уровень импорта связан с тем, что Бразилия не имеет достаточно перерабатывающих мощностей.

Именно на российский дизель выбор Бразилии упал неслучайно. Дело в том, что Россия предложила стране скидки.

Как изменился уровень российского дизтоплива в Бразилию:

в 2022 году объемы закупок достигали – 95 миллионов долларов;

в 2024 – 5,4 миллиарда долларов.

Интересно! В 2023 году Россия стала крупнейшим иностранным поставщиком дизтоплива в Бразилию. Она даже опередила США.

Импорт российского дизельного топлива уже потерял динамику в последние месяцы, уступив место преимущественно импорту из США и Индии, а также некоторым грузам из Саудовской Аравии и Омана,

– отмечает аналитик Родриго Джейкоб.

На сокращение импорта российского дизеля Бразилией повлияли не только санкции. Также свою роль сыграли повышение цены, а также внутренняя ситуация в России. Речь, в частности, о поражении некоторых российских НПЗ и приостановлении их работы.

По состоянию на сейчас, доля импорта такова:

за первое полугодие доля российского продукта на бразильском рынке была 60%;

а в октябре она уже составляла 17%.

Что важно знать о ситуации с российской нефтью сейчас?