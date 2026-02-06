Що відомо про імпорт палива з Індії в ЄС?

Йдеться про заборону ЄС на імпорт продукції з російської нафти, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, ці зміни Євросоюз затвердив ще торік восени. Проте набрали чинності вони вже 21 січня, повідомляє Reuters.

Танкер Liwa-V класу Aframax, зафрахтований компанією Reliance, вивантажив близько 390 000 барелів реактивного палива, або приблизно половину свого вантажу, у порту Ф'юмічіно поблизу Риму в період з 1 по 4 лютого,

– вказує видання.

Цікаво, що танкер прибув о Італії ще на початку січня. Проте його розвантаження затрималось. Таку ситуацію пояснюють несприятливими погодними умовами.

Наразі, як відомо, судно вже вивантажило значну частину вантажу. Тепер очікується можливість, аби завершити цей процес.

Важливо! Компанія Reliance управляє двома НПЗ у Джамнагарі. Одне з них орієнтоване на експорт. Ще 20 листопада ця компанія оголосила про припинення переробки російської нафти саме на експортному підприємстві.

Індія є одним з головних покупців російської сирої нафти, і гравці ринку уважно стежать за експортом її переробленої нафти до Європи на предмет ознак перебоїв у торгівлі, які можуть призвести до зростання цін на постачання з інших країн,

– йдеться у повідомленні.

Що важливо знати про експорт, який здійснює Індія до Європи?

Ще торік Індія експортувала в Європу 4,1 мільйона тонн авіаційного палива. Для розуміння, це майже втричі більше ніж у 2021 році. В період з 2022 по 2025 роки саме Індія забезпечувала приблизно 15% від усього імпорту реактивного палива до Європи.

У січні ситуація з паливом з Індії дещо змінилась. В цей період очікується лише одна партія.

Цікаво! Після впровадження заборони ЄС досі не було зафіксовано поставок дизельного палива з Індії до Євросоюзу.