Акції зросли на понад 300%: які компанії продемонстрували шалене зростання у 2024 році

Штучний інтелект, виробництво електроенергії та альтернативні її джерела – стали двигуном фінансового зростання світових компаній. 24 Канал проаналізував, акції яких компаній найбільше зросли за рік та чия капіталізація досягла позначки в майже 200 мільярдів.

Palantir Technologies

Лідером зростання на фондовому ринку цього року стала компанія Palantir Technologies. Акції розробника за рік зросли в ціні на 385,83% до 80,55 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії наразі становить 183,41 мільярда доларів, згідно з даними Google Фінанси

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Завдяки передовим технологіям для аналізу даних, ця компанія стає одним із ключових гравців у техносекторі. Компанія також створює та розвиває власні інструменти на основі штучного інтелекту.

Водночас нові ініціативи компанії свідчать про зростання уваги до застосунків для смартфонів, які можуть мати революційний ефект як для користувачів, так і безпекових аспектів.

Що відомо про Palantir Technologies Це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення для аналізу даних. Серед її клієнтів спецслужби, інвестиційні банки, хедж-фонди тощо.

До теми! У грудні Palantir продовжила контракт з армією США вартістю майже 619 мільйонів доларів, за даними Market Watch. Сторони почали співпрацювати ще у 2018 році. Технологічна компанія надає армії дані та штучний інтелект для більш ефективного виконання основних місій та оперативного ухвалення рішень.

Vistra

Ще одним переможцем на фондовій біржі у 2024 році стала компанія Vistra, яка спеціалізується на виробництві електроенергії.

Фінансові показники Vistra за 2024 рік

У 2024 році акції компанії , що базується в Техасі, зросли на понад 260% до 139,95 долара за штуку, за даними Google Фінанси.

, що базується в Техасі, до 139,95 долара за штуку, за даними Google Фінанси. Загалом цінні папери компанії продемонстрували найкращі показники в індексі S&P 500, до якого входять найбільші компанії за рівнем капіталізації на біржі.

компанії продемонстрували найкращі показники в індексі S&P 500, до якого входять найбільші компанії за рівнем капіталізації на біржі. Ринкова капіталізація Vistra становить 47,61 мільярда доларів

Цікаво! Vistra – це лідер за виробництва електроенергії в США, який входить до списку Fortune 500, що містить найбільші компанії за валовим доходом.

Штучний інтелект та ядерні джерела енергії

Цінні папери компанії за рік зросли в ціні більше ніж втричі на тлі того, що на Волл-стріт виділили компанії, які будуть забезпечувати енергією США, оскільки країна намагається відмовитися від викопного палива.

Водночас Vistra виграла від буму штучного інтелекту, який призводить до стрімкого зростання попиту на енергоносії.

Крім того, компанія зафіксувала сплеск ентузіазму щодо використання ядерних потужностей для живлення процесорів штучного інтелекту. Для розуміння: компанія активно розвиває ядерні та інші альтернативні джерела енергії.

Nvidia

Nvidia завершує ще один дуже вдалий рік на фондовому ринку. З січня 2024 року акції технологічного гіганта подорожчали на понад 179,63% до майже 135 доларів за штуку.

технологічного гіганта до майже 135 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії на сьогодні становить 3,3 трильйона доларів.

Чому акції Nvidia стрімко росли у 2024 році

Зростання акцій Nvidia напряму пов’язано із розвитком штучного інтелекту. Річ у тому, що багато компаній докладають безліч зусиль, аби створити провідну модель ШІ для своєї платформи, а інші постачальники послуг (наприклад, гіганти хмарних обчислень) збільшують обчислювальну потужність.

Усі вони є клієнтами Nvidia, оскільки для їхніх планів потрібні процесори, які виробляє компанія. Також Nvidia входить до трійки найдорожчих компаній у світі. Її випереджають лише Microsoft та Apple, за даними Global Ranking.

GE Vernova

До першої п’ятірки лідерів за рівнем зростання на фондовому ринку у 2024 році також входить компанія GE Vernova, яка займається виробництвом обладнання для енергетичного сектору.

Акції GE Vernova почали торгуватися на біржі у квітні 2024 року, адже компанія General Electric вирішила відокремити свій енергетичний підрозділ від аерокосмічного.

Причини подорожчання акцій GE Vernova:

По-перше, цінні папери компанії отримали підтримку від збільшення інвестицій в компанії, які пов’язані із постачанням електроенергії, пише Barron`s.

По-друге, позитивно на динаміку акцій на ринку впливає зростання попиту на електроенергію. Це пов’язано з розвитком центрів оброблення даних зі штучним інтелектом та електромобілями.

Скільки коштують акції та яка капіталізація Загалом акції GE Vernova з січня 2024 року зросли понад 161%. Акції торгуються на ринку з ціною на рівні 342,66 долара за штуку.

Ринкова капіталізація компанії становить 94,46 мільярда доларів.

Цікаво! Українська група ДТЕК та американська компанія GE Vernova влітку 2024 року уклали меморандум про взаєморозуміння. Компанії будуть співпрацювати задля створення більш потужної та стабільної енергосистеми України.

Axon Enterprise Inc

Компанія Axon Enterprise, яка цього року закриває п’ятірку лідерів за рівнем приросту на фондовій біржі у 2024 році. Американська компанія спеціалізується на виробництві технологій та зброї для військових, правоохоронних органів та цивільних осіб.

Фінансові показники Axon Enterprise

З початку року цінні папери Axon Enterprise подорожчали на понад 151% . Наразі акції торгуються на рівні майже 631,69 долара за штуку.

Axon Enterprise . Наразі акції торгуються на рівні майже 631,69 долара за штуку. Капіталізація компанії на ринку становить 48,17 мільярда доларів.

За рахунок чого доходи Axon Enterprise у 2024 році зросли

Бестселерами Axon Enterprise є електрошокер Taser та натільна камера Axon. Одна з ключових причин стрімкого зростання компанії – це стабільні темпи зростання. Доходи та прибутки компанії зростали протягом останніх 10 років.

Значну частину продажів Axon отримує від правоохоронних органів, які підписують довгострокові контракти, що призводить до стабільного потоку постійних доходів. До того ж цього року акції компанії зросли також завдяки високому попиту на нову модель TASER 10 та стабільним продажам старих моделей.