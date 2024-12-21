Акции выросли более чем на 300%: какие компании продемонстрировали бешеный рост в 2024 году

Искусственный интеллект, производство электроэнергии и альтернативные ее источники – стали двигателем финансового роста мировых компаний. 24 Канал проанализировал, акции каких компаний больше всего выросли за год и чья капитализация достигла отметки в почти 200 миллиардов.

Palantir Technologies

Лидером роста на фондовом рынке в этом году стала компания Palantir Technologies. Акции разработчика за год выросли в цене на 385,83% до 80,55 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании сейчас составляет 183,41 миллиарда долларов, согласно данным Google Финансы

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Благодаря передовым технологиям для анализа данных, эта компания становится одним из ключевых игроков в техносекторе. Компания также создает и развивает собственные инструменты на основе искусственного интеллекта.

В то же время новые инициативы компании свидетельствуют о росте внимания к приложениям для смартфонов, которые могут иметь революционный эффект как для пользователей, так и аспектов безопасности.

Что известно о Palantir Technologies Это американская компания, которая разрабатывает программное обеспечение для анализа данных. Среди ее клиентов спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды и тому подобное.

К теме! В декабре Palantir продолжила контракт с армией США стоимостью почти 619 миллионов долларов, по данным Market Watch. Стороны начали сотрудничать еще в 2018 году. Технологическая компания предоставляет армии данные и искусственный интеллект для более эффективного выполнения основных миссий и оперативного принятия решений.

Vistra

Еще одним победителем на фондовой бирже в 2024 году стала компания Vistra, которая специализируется на производстве электроэнергии.

Финансовые показатели Vistra за 2024 год

В 2024 году акции компании , базирующейся в Техасе, выросли более чем на 260% до 139,95 доллара за штуку, по данным Google Финансы.

, базирующейся в Техасе, до 139,95 доллара за штуку, по данным Google Финансы. В целом ценные бумаги компании продемонстрировали лучшие показатели в индексе S&P 500, в который входят крупнейшие компании по уровню капитализации на бирже.

компании продемонстрировали лучшие показатели в индексе S&P 500, в который входят крупнейшие компании по уровню капитализации на бирже. Рыночная капитализация Vistra составляет 47,61 миллиарда долларов

Интересно! Vistra – это лидер по производству электроэнергии в США, который входит в список Fortune 500, включающий крупнейшие компании по валовому доходу.

Искусственный интеллект и ядерные источники энергии

Ценные бумаги компании за год выросли в цене более чем втрое на фоне того, что на Уолл-стрит выделили компании, которые будут обеспечивать энергией США, поскольку страна пытается отказаться от ископаемого топлива.

В то же время Vistra выиграла от бума искусственного интеллекта, который приводит к стремительному росту спроса на энергоносители.

Кроме того, компания зафиксировала всплеск энтузиазма относительно использования ядерных мощностей для питания процессоров искусственного интеллекта. Для понимания: компания активно развивает ядерные и другие альтернативные источники энергии.

Nvidia

Nvidia завершает еще один очень удачный год на фондовом рынке. С января 2024 года акции технологического гиганта подорожали более чем на 179,63% до почти 135 долларов за штуку.

технологического гиганта до почти 135 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании на сегодня составляет 3,3 триллиона долларов.

Почему акции Nvidia стремительно росли в 2024 году

Рост акций Nvidia напрямую связан с развитием искусственного интеллекта. Дело в том, что многие компании прилагают множество усилий, чтобы создать ведущую модель ИИ для своей платформы, а другие поставщики услуг (например, гиганты облачных вычислений) увеличивают вычислительную мощность.

Все они являются клиентами Nvidia, поскольку для их планов нужны процессоры, которые производит компания. Также Nvidia входит в тройку самых дорогих компаний в мире. Ее опережают только Microsoft и Apple, по данным Global Ranking.

GE Vernova

В первую пятерку лидеров по уровню роста на фондовом рынке в 2024 году также входит компания GE Vernova, которая занимается производством оборудования для энергетического сектора.

Акции GE Vernova начали торговаться на бирже в апреле 2024 года, ведь компания General Electric решила отделить свое энергетическое подразделение от аэрокосмического.

Причины подорожания акций GE Vernova:

Во-первых, ценные бумаги компании получили поддержку от увеличения инвестиций в компании, которые связаны с поставками электроэнергии, пишет Barron`s.

Во-вторых, положительно на динамику акций на рынке влияет рост спроса на электроэнергию. Это связано с развитием центров обработки данных с искусственным интеллектом и электромобилями.

Сколько стоят акции и какая капитализация В целом акции GE Vernova с января 2024 года выросли на свыше 161%. Акции торгуются на рынке с ценой на уровне 342,66 доллара за штуку.

Рыночная капитализация компании составляет 94,46 миллиарда долларов.

Интересно! Украинская группа ДТЭК и американская компания GE Vernova летом 2024 года заключили меморандум о взаимопонимании. Компании будут сотрудничать для создания более мощной и стабильной энергосистемы Украины.

Axon Enterprise Inc

Компания Axon Enterprise, которая в этом году закрывает пятерку лидеров по уровню прироста на фондовой бирже в 2024 году. Американская компания специализируется на производстве технологий и оружия для военных, правоохранительных органов и гражданских лиц.

Финансовые показатели Axon Enterprise

С начала года ценные бумаги Axon Enterprise подорожали более чем на 151% . Сейчас акции торгуются на уровне почти 631,69 доллара за штуку.

Axon Enterprise . Сейчас акции торгуются на уровне почти 631,69 доллара за штуку. Капитализация компании на рынке составляет 48,17 миллиарда долларов.

За счет чего доходы Axon Enterprise в 2024 году выросли

Бестселлерами Axon Enterprise является электрошокер Taser и нательная камера Axon. Одна из ключевых причин стремительного роста компании – это стабильные темпы роста. Доходы и прибыли компании росли в течение последних 10 лет.

Значительную часть продаж Axon получает от правоохранительных органов, которые подписывают долгосрочные контракты, что приводит к стабильному потоку постоянных доходов. К тому же в этом году акции компании выросли также благодаря высокому спросу на новую модель TASER 10 и стабильным продажам старых моделей.