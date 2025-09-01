Зростання запасів сталі та слабкі економічні показники Китаю посилили тиск на світові ціни на залізну руду. Ф'ючерси на сировину різко подешевшали.

Які ціни на залізну руду?

У понеділок, 1 вересня, вартість сировини для металургії знизилася на 2,6%, до 100,80 долара за тонну, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Мільярдні збитки: металургійні заводи в Росії переживають найглибшу кризу

За даними аналітиків, запаси основних видів сталі почали збільшуватися із середини серпня, що може вказувати на падіння попиту і чинити додатковий тиск на вартість залізної руди

Згідно з офіційною статистикою, оприлюдненою в неділю, 31 серпня, виробнича активність в Китаї в серпні залишалася в зоні спаду. При цьому продажі житла в країні продовжили знижуватися в минулому місяці, попри здешевлення.

Важливо! Ф'ючерси на залізну руду на Сінгапурській біржі (велика платформа для торгівлі товарами, включаючи метали та інші сировинні матеріали) подешевшали на 2,2%, до 101,25 долара за тонну.

Що потрібно знати про ціни на метали?