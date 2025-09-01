Укр Рус
1 вересня, 18:30
Ціни на залізну руду почали падати: на що відреагували ринки

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Ф'ючерси на залізну руду подешевшали через зростання запасів сталі та слабкі економічні показники Китаю, знизившись на 2,6% до 100,80 долара за тонну.
  • Експорт сталевих напівфабрикатів з Китаю зріс на 320% з початку 2025 року, досягнувши 7,4 мільйона тонн, із найбільшими імпортерами – Індонезія, Філіппіни, Туреччина, Італія та Саудівська Аравія.

Зростання запасів сталі та слабкі економічні показники Китаю посилили тиск на світові ціни на залізну руду. Ф'ючерси на сировину різко подешевшали.

Які ціни на залізну руду?

У понеділок, 1 вересня, вартість сировини для металургії знизилася на 2,6%, до 100,80 долара за тонну, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними аналітиків, запаси основних видів сталі почали збільшуватися із середини серпня, що може вказувати на падіння попиту і чинити додатковий тиск на вартість залізної руди

Згідно з офіційною статистикою, оприлюдненою в неділю, 31 серпня, виробнича активність в Китаї в серпні залишалася в зоні спаду. При цьому продажі житла в країні продовжили знижуватися в минулому місяці, попри здешевлення.

Важливо! Ф'ючерси на залізну руду на Сінгапурській біржі (велика платформа для торгівлі товарами, включаючи метали та інші сировинні матеріали) подешевшали на 2,2%, до 101,25 долара за тонну.

Що потрібно знати про ціни на метали?

  • Китай залишається беззаперечним світовим лідером у виробництві сталі. У 2023 році обсяги виробництва металу в КНР перевищили 1 мільярд тонн, що склало понад половину (близько 54%) світового виробництва. На другому місці за цим показником знаходиться Індія, яка продемонструвала найвищі темпи зростання –  18%.
  • З початку 2025 року Китай значно збільшив експорт сталевих напівфабрикатів – на 320%, досягнувши обсягу 7,4 мільйона тонн. Найбільшим імпортером китайської продукції стала Індонезія (1,14 мільйона тонн), за якою слідують Філіппіни (майже 1 мільйон тонн), Туреччина, Італія та Саудівська Аравія.
  • Україна має одні з найбільших у світі запасів залізної руди, які оцінюються в 18,1 мільярда тонн. Загальна вартість цих покладів сягає близько 2 трильйонів доларів. За даними Державного балансу корисних копалин, в Україні виявлено 60 родовищ залізної руди, з яких на даний час розробляється 26.